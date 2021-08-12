Лига конференций Q3. Две потери у России. Стали известны пары 4-го раунда

В Европе прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Определены пары 4-го раунда (другое название – раунд плей-офф).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua. Матчи 4-го раунда квалификации пройдут 19 и 26 августа.

Два российских клуба выбыли из еврокубков. Таким образом, осенью Россия будет представлена в еврокубках тремя командами (из пяти стартовавших): «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» выступят в групповом раунде Лиги Европы.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа

Пары квалификации Q4 Лиги конференций, 19 и 26 августа