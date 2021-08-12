Один из ассистентов Шевченко может войти в новый тренерский штаб сборной

Новый главный тренер сборной Украины должен быть утвержден 17 августа во время исполкома УАФ. Шансы Сергея Реброва занять этот пост все ниже из-за его контрактных обязательств перед «Аль-Айном».

В связи с этим растут шансы Александра Петракова возглавить сборную Украины. При этом, на следующей неделе должен прилететь в Украину предыдущий коуч национальной команды – Андрей Шевченко.

Цели визита Шевченко не известны. По информации Meta-ratings.com.ua, один из бывших помощников Шевченко может войти в новый тренерский штаб сборной Украины. Кто именно – не сообщается.

Напомним, в тренерский штаб Шевченко входили Мауро Тасотти, Андреа Мальдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини и Педро Луис Харо.