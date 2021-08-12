Один из ассистентов Шевченко может войти в новый тренерский штаб сборной

Кто возглавит сборную Украины – пока что не понятно

  • 12.08.2021 23:23
  • 1396 просмотров
  • 4 комментария
Один из ассистентов Шевченко может войти в новый тренерский штаб сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Новый главный тренер сборной Украины должен быть утвержден 17 августа во время исполкома УАФ. Шансы Сергея Реброва занять этот пост все ниже из-за его контрактных обязательств перед «Аль-Айном».

В связи с этим растут шансы Александра Петракова возглавить сборную Украины. При этом, на следующей неделе должен прилететь в Украину предыдущий коуч национальной команды – Андрей Шевченко.

Цели визита Шевченко не известны. По информации Meta-ratings.com.ua, один из бывших помощников Шевченко может войти в новый тренерский штаб сборной Украины. Кто именно – не сообщается.

Напомним, в тренерский штаб Шевченко входили Мауро Тасотти, Андреа Мальдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини и Педро Луис Харо.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
      turist86, 12.08.2021 23:43
    +1
    "в тренерський штаб Шевченко входили Мауро Тасотті, Андреа Мальдера, Андреа Адзалін, Луїджі Ночентіні та Педро Луїс Харо."
    А Шовковський там просто зарплату отримував?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 23:35
    -1
    Понятное дело Шовковский, Пятов ещё занят в клубе.
    Да и всех динамовских надоо пристроить.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 23:33
    0
    А хочет ли этого новый коуч или его никто спрашивать не станет?
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 12.08.2021 23:33
    +2
    Шовковський))
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