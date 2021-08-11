Источник: Петраков дал согласие возглавить сборную Украины

Пусть и на временной основе

  • 11.08.2021 18:18
  • 3347 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Петраков дал согласие возглавить сборную Украины
© uaf.ua

По информации СМИ, Александр Петраков дал согласие возглавить сборную Украины даже на временной основе - до завершения отбора ЧМ-2022.

Если в ближайшие дни не удастся решить проблему контракта Сергея Реброва с клубом «Аль-Айн», то до конца года работать с национальной командой будет Петраков.

А УАФ и Ребров получат время, чтобы договориться с «Аль-Айном».

У сборной Украины сложная ситуация в отборе (3 очка после трех матчей), а уже 1 сентября выездной поединок с Казахстаном, поэтому времени у УАФ осталось мало.

Петраков сейчас работает с Украиной U-18.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Лео Леон
    online
      Лео Леон, 11.08.2021 19:10
    -1
    Дай Боже. Хай щастить!
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    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 11.08.2021 19:03
    0
    ЧМ 2022 -- пристегнитесь,проезжаем.
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    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 11.08.2021 18:52
    +1
    {Хороша пропозиція професійному тренеру Успіхів Вам і збірній
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 11.08.2021 18:52
    -3
    А ротаня?
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 11.08.2021 18:35
    -3
    Ну все - это ****
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 11.08.2021 18:23
    +9
    Дайте Петракову биту и право лупить этих чертей. Нормальный тренер.
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