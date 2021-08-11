Источник: Петраков дал согласие возглавить сборную Украины

По информации СМИ, Александр Петраков дал согласие возглавить сборную Украины даже на временной основе - до завершения отбора ЧМ-2022.

Если в ближайшие дни не удастся решить проблему контракта Сергея Реброва с клубом «Аль-Айн», то до конца года работать с национальной командой будет Петраков.

А УАФ и Ребров получат время, чтобы договориться с «Аль-Айном».

У сборной Украины сложная ситуация в отборе (3 очка после трех матчей), а уже 1 сентября выездной поединок с Казахстаном, поэтому времени у УАФ осталось мало.

Петраков сейчас работает с Украиной U-18.