Агент Фонсеки опроверг любые контакты с УАФ

Экс-тренер «Шахтера» не метит в наставники сборной Украины

  • 12.08.2021 19:13
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Агент Фонсеки опроверг любые контакты с УАФ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Агент Паулу Фонсеки Марку Абреу опроверг информацию о том, что он предлагал кандидатуру экс-тренера «Шахтера» и «Ромы» на пост наставника сборной Украины:

«Спекуляции, связывающие моего клиента Паулу Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности. Мы никогда с ними не контактировали».

Ранее сообщалось о том, что сегодня новый главный тренер сборной Украины не будет назначен.

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Источник — Бомбардир

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