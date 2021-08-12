Агент Фонсеки опроверг любые контакты с УАФ

Агент Паулу Фонсеки Марку Абреу опроверг информацию о том, что он предлагал кандидатуру экс-тренера «Шахтера» и «Ромы» на пост наставника сборной Украины:
«Спекуляции, связывающие моего клиента Паулу Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности. Мы никогда с ними не контактировали».
Ранее сообщалось о том, что сегодня новый главный тренер сборной Украины не будет назначен.
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Источник — Бомбардир
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