Не сегодня. Дату назначения главного тренера сборной Украины перенесли

Украинская ассоциация футбола примет решение о тренерском штабе сборной Украины в начале следующей недели. Об этом заявил руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук.



«Сегодня (12 августа – прим.) решения не будет. Скорее всего, оно будет в ближайшее время, в начале следующей недели», – сказал Городчук.



Ранее в УАФ сообщали, что решение относительно главного тренера могут принять 12 августа.

В списке потенциальных кандидатов Сергей Ребров и Александр Петраков.

В начале августа об отставке с поста главного тренера сборной Украины объявил Андрей Шевченко, главным достижением которого стал выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

Читайте также: УАФ нашла замену Маркевичу. Блохин и Михайличенко – в Комитете сборных