Не сегодня. Дату назначения главного тренера сборной Украины перенесли

Скорее всего, имя нового наставника национальной сборной станет известно на следующей неделе

  • 12.08.2021 18:30
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  • 7 комментариев
Не сегодня. Дату назначения главного тренера сборной Украины перенесли
© УАФ. Александр Петраков

Украинская ассоциация футбола примет решение о тренерском штабе сборной Украины в начале следующей недели. Об этом заявил руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук.
 
«Сегодня (12 августа – прим.) решения не будет. Скорее всего, оно будет в ближайшее время, в начале следующей недели», – сказал Городчук.
 
Ранее в УАФ сообщали, что решение относительно главного тренера могут принять 12 августа.

В списке потенциальных кандидатов Сергей Ребров и Александр Петраков.

В начале августа об отставке с поста главного тренера сборной Украины объявил Андрей Шевченко, главным достижением которого стал выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

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Источник — Радио Свобода

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 12.08.2021 19:08
    0
    Тянут кота за яйча, а потом скажут небыло время на подготовку зборной. Потому что момент уже упушен. Когда сиграли 3 игри в ничью. И некто не хочет брать на себя ответ.
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 12.08.2021 18:54
    0
    Рыги все делают через ж...пу. Ну такие у них принципы, это их философия
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.08.2021 18:50
    0
    Всех все устраивает. Если не выведет тренер на ЧМ. Виноват будет тренер. Уаф умоет руки.
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 18:47
    +2
    клоуна похлеще павелки наше ффу еще не видело
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 12.08.2021 18:46
    0
    Клоуны, тля... Разогнать всех к чертям собачьим! От них уже тошнит Казалось бы, всего то нужно тренера назначить.То что можно сделать за 2 дня, они не могут сделать за 2 недели! Зато они быстро назначили кучу дармоедов в комитет сборных...
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    gvs58
    online
      gvs58, 12.08.2021 18:44
    +3
    Як сказав "великий" Павелка: "В понеділок!" Забув сказати в який! Можливо після чемпіонату світу? А можливо він сам хоче очолити збірну, він же "фахівець на всі руки".
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    lizerginnn
      lizerginnn, 12.08.2021 18:35
    +3
    Хахаха сука до чего же гнилая система
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