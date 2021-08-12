УАФ нашла замену Маркевичу. Блохин и Михайличенко – в Комитете сборных

Исполком УАФ прекратил полномочия председателя комитета национальных сборных команд Мирона Маркевича на основании поданного им заявления об отставке по собственному желанию.
А также принял решение о формировании нового состава.
Новый состав Комитета национальных сборных команд УАФ:
- Олег Блохин - сопредседатель;
- Алексей Михайличенко - сопредседатель;
- Олег Протасов - первый заместитель;
- Анатолий Демьяненко - заместитель;
члены комитета:
- Александр Петраков;
- Виктор Скрипник;
- Анатолий Бузник;
- Алексей Таргонский;
- Александр Черкасов;
- Сергей Мохник;
- Владимир Ковянов.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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И что даже Фотофиниш не определил победителя
Вместо 700.000.
А сейчас Михаи с Блохиным и каждому по 350.000
Капец казахам.
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