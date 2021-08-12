УАФ нашла замену Маркевичу. Блохин и Михайличенко – в Комитете сборных

В заместителях Протасов и Демьяненко

  • 12.08.2021 17:52
  • 1242 просмотра
  • 9 комментариев
УАФ нашла замену Маркевичу. Блохин и Михайличенко – в Комитете сборных
© УАФ. Олег Блохин

Исполком УАФ прекратил полномочия председателя комитета национальных сборных команд Мирона Маркевича на основании поданного им заявления об отставке по собственному желанию.
 
А также принял решение о формировании нового состава.
 
Новый состав Комитета национальных сборных команд УАФ:
 
- Олег Блохин - сопредседатель;
 
- Алексей Михайличенко - сопредседатель;
 
- Олег Протасов - первый заместитель;
 
- Анатолий Демьяненко - заместитель;
 
члены комитета:
 
- Александр Петраков;
 
- Виктор Скрипник;
 
- Анатолий Бузник;
 
- Алексей Таргонский;
 
- Александр Черкасов;
 
- Сергей Мохник;
 
- Владимир Ковянов.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Milan1990
    online
      Milan1990, 12.08.2021 18:05
    0
    Интересно узнать какие у них зарплаты и функции.
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    Petrov20
    online
      Petrov20, 12.08.2021 18:04
    0
    как уже задрали эти дырнамовские сердца везде плавают
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    yurchik553
    online
      yurchik553, 12.08.2021 18:03
    +1
    Я смотрю наш футбол держиться как компартия, берут только тех кому за 70 лет
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    axylinam
    online
      axylinam, 12.08.2021 18:01
    +1
    Это совок напоминает, кучка дармоедов и бездельников на огромных зарплатах двух трёх человек вполне хватит вместо этого кодла
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    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 12.08.2021 17:59
    0
    Блоху главным, Миху замом.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 17:59
    0
    Сопредседатели ??!
    И что даже Фотофиниш не определил победителя
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 17:57
    0
    Миху кинули .
    Вместо 700.000.
    А сейчас Михаи с Блохиным и каждому по 350.000
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    Vadya
    online
      Vadya, 12.08.2021 17:55
    0
    Ну наконец-то, дождались!😆😆😆😆😆😆😂😂😂😂🤣🤣
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    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 17:54
    0
    Ну вот Ставка и готова.)
    Капец казахам.
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