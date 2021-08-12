Олег ФЕДОРЧУК: «В УАФ не были готовы к уходу Андрея Шевченко»

Специалист объяснил, почему так сложно назначить нового тренера сборной Украины

  • 12.08.2021 19:07
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  • 1 комментарий
Олег ФЕДОРЧУК: «В УАФ не были готовы к уходу Андрея Шевченко»
© УАФ. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением об эпопее с назначением нового главного тренера сборной Украины после внезапного ухода Андрея Шевченко.
 
– Нового тренера сборной должны были объявить сперва 9 августа, потом сегодня – теперь опять перенесли заседание. С чем, по-вашему, связана такая неразбериха?
– Мы видим, что в федерации во главе с Павелко не были готовы к уходу Андрея Шевченко. Никто не ожидал, что он уйдет таким образом. Что уйдет – предполагали, но не так. Если бы он заявил это сразу после чемпионата Европы, после последней игры, то была бы совсем другая картина. Даже жаль мне федерацию футбола, что им в экстренном порядке нужно за короткий период искать замену – уже надо готовиться к играм отборочным, это раз. Во-вторых, есть нюанс – старт сборной в отборе был не совсем удачным, поэтому назначать тренера чисто до конца отбора – сложно. Опытный специалист не захочет приходить на полгода-год, а иностранцы точно потребуют контракт с солидной зарплатой, как минимум на два-три года.
 
– Лучшая кандидатура для сборной Украины на данный момент это...
– Я думаю, что вариант с Ребровым – самый оптимальный все-таки. Я не знаю, почему тянут с его назначением – это же часовая беседа. То, что «Аль-Айн» якобы отпускать не хочет – есть форс-мажоры ведь, всегда можно уйти. Есть вариант с потерей в деньгах – УАФ этого для себя не хочет, хотя вполне могли бы поделиться деньгами, помочь Реброву все уладить.

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Источник — FanDay

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
      u6464u, 12.08.2021 19:18
    +1
    Похоже этой УАФ интересен футбол только с точки урвать себе кусок да пожирнее, остальное трава не расти.
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