Олег ФЕДОРЧУК: «В УАФ не были готовы к уходу Андрея Шевченко»

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением об эпопее с назначением нового главного тренера сборной Украины после внезапного ухода Андрея Шевченко.



– Нового тренера сборной должны были объявить сперва 9 августа, потом сегодня – теперь опять перенесли заседание. С чем, по-вашему, связана такая неразбериха?

– Мы видим, что в федерации во главе с Павелко не были готовы к уходу Андрея Шевченко. Никто не ожидал, что он уйдет таким образом. Что уйдет – предполагали, но не так. Если бы он заявил это сразу после чемпионата Европы, после последней игры, то была бы совсем другая картина. Даже жаль мне федерацию футбола, что им в экстренном порядке нужно за короткий период искать замену – уже надо готовиться к играм отборочным, это раз. Во-вторых, есть нюанс – старт сборной в отборе был не совсем удачным, поэтому назначать тренера чисто до конца отбора – сложно. Опытный специалист не захочет приходить на полгода-год, а иностранцы точно потребуют контракт с солидной зарплатой, как минимум на два-три года.



– Лучшая кандидатура для сборной Украины на данный момент это...

– Я думаю, что вариант с Ребровым – самый оптимальный все-таки. Я не знаю, почему тянут с его назначением – это же часовая беседа. То, что «Аль-Айн» якобы отпускать не хочет – есть форс-мажоры ведь, всегда можно уйти. Есть вариант с потерей в деньгах – УАФ этого для себя не хочет, хотя вполне могли бы поделиться деньгами, помочь Реброву все уладить.