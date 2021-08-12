Обидчики Ворсклы прошли в Лиге конференций еще и Астану

Финский КуПС сотворил еще одну сенсацию в еврокубках, преодолев 3-й раунд квалификации Лиги конференций.



На этой стадии обидчики полтавской «Ворсклы» обыграли второй клуб Казахстана «Астану».



Игра в Финляндии завершилась вничью, на выезде КуПС дважды проигрывал в два мяча (0:2 и 1:3), но все же сумел вырвать победу с диким счетом 4:3.

Следующим соперником КуПСа станет немецкий клуб «Унион Берлин».



Лига конференций. 3-й раунд квалификации



«Астана» – КуПС – 3:4 (первый матч – 1:1)

Голы: 1:0 – Барсегян, 2:0 – 41 Аймбетов, 2:1 – 53 Ранжел, 3:1 – 58 Барсегян, 3:2 – 61 Ранжел, 3:3 – 74 Ранжел, 3:4 – 77 Икауниек