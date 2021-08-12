Астана
3 : 4
КуПС
12.08.2021, FT

Обидчики Ворсклы прошли в Лиге конференций еще и Астану

КуПС одержал еще одну волевую победу в еврокубках

  • 12.08.2021 18:44
  • 1151 просмотр
  • 7 комментариев
Обидчики Ворсклы прошли в Лиге конференций еще и Астану
© ФК КуПС

Финский КуПС сотворил еще одну сенсацию в еврокубках, преодолев 3-й раунд квалификации Лиги конференций.
 
На этой стадии обидчики полтавской «Ворсклы» обыграли второй клуб Казахстана «Астану».
 
Игра в Финляндии завершилась вничью, на выезде КуПС дважды проигрывал в два мяча (0:2 и 1:3), но все же сумел вырвать победу с диким счетом 4:3.

Следующим соперником КуПСа станет немецкий клуб «Унион Берлин».
 
Лига конференций. 3-й раунд квалификации
 
«Астана» – КуПС – 3:4 (первый матч – 1:1)
Голы: 1:0 – Барсегян, 2:0 – 41 Аймбетов, 2:1 – 53 Ранжел, 3:1 – 58 Барсегян, 3:2 – 61 Ранжел, 3:3 – 74 Ранжел, 3:4 – 77 Икауниек 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.08.2021 19:06
    0
    комусь "не так прикро", а як не мене це ані трохи не зменшує ганебність від поразки "Ворскли". Навіть якщо фіни пройдуть німців. До того ж треба памятати що виліт української команди важким тягарем відбивається в таблиці коєфіцієнтів.Тож полтавчани не тільки себе підісрали а і усю країну
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.08.2021 19:06
    +1
    "Ещё и Астану". Астана - это грозный соперник или что? Бюджет сократили значительно, команда ослабла.
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.08.2021 19:05
    +1
    BekXan, 12.08.2021 18:49
    Команда там не простая и боевая.А вот Максимов где то летал в облаках когда готовил Ворсклу через Минай и Ужгород к еврокубкам.Он бы ещё с командами с села готовил.
    Так он так и делал )))
    И потом с видом мороженного окуня сидел на скамье и наблюдал...
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    Nikas
    online
      Nikas, 12.08.2021 19:05
    0
    Из этих трех команд стоимость состава Ворсклы была самая большая но с Унионом сыграет Купс
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 12.08.2021 19:00
    +1
    Тепер хоч не так прикро). Не такому вже й простому супернику ми програли.
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    Bate Coll
      Bate Coll, 12.08.2021 18:53
    +4
    Красавцы! Еще в матче с Ворсклой было видно что команда играет в футбол а не мучается на поле.
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    BekXan
      BekXan, 12.08.2021 18:49
    +5
    Команда там не простая и боевая.А вот Максимов где то летал в облаках когда готовил Ворсклу через Минай и Ужгород к еврокубкам.Он бы ещё с командами с села готовил.
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