ФОТО. Снова в деле. В Аталанте несказанно рады возвращению Малиновского

Руслан уже провел первый матч после месячного отсутствия, связанного с операцией

  • 12.08.2021 17:18
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ФОТО. Снова в деле. В Аталанте несказанно рады возвращению Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В среду «Аталанта» в контрольном матче со счетом 7:1 разгромила клуб Серии В «Алессандрия».

Украинский легионер итальянцев Руслан Малиновский, который только в понедельник вернулся в общую группу команды после операции, вышел на замену на 59-й минуте.

«Снова в деле», – несказанно рад возвращению украинца официальные твиттер-аккаунт бергамасков.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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