ФОТО. Снова в деле. В Аталанте несказанно рады возвращению Малиновского

В среду «Аталанта» в контрольном матче со счетом 7:1 разгромила клуб Серии В «Алессандрия».

Украинский легионер итальянцев Руслан Малиновский, который только в понедельник вернулся в общую группу команды после операции, вышел на замену на 59-й минуте.

«Снова в деле», – несказанно рад возвращению украинца официальные твиттер-аккаунт бергамасков.