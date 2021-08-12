ФОТО. Снова в деле. В Аталанте несказанно рады возвращению Малиновского

В среду «Аталанта» в контрольном матче со счетом 7:1 разгромила клуб Серии В «Алессандрия».
Украинский легионер итальянцев Руслан Малиновский, который только в понедельник вернулся в общую группу команды после операции, вышел на замену на 59-й минуте.
«Снова в деле», – несказанно рад возвращению украинца официальные твиттер-аккаунт бергамасков.
Back in business! 💣#Malinovskyi #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qrpKrgRZDv— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 12, 2021
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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