Малиновский сыграл за Аталанту в спарринге

Сегодня «Аталанта» в контрольном матче со счетом 7:1 разгромила клуб Серии В «Алессандрия». Руслан Малиновский, который только в понедельник вернулся в общую группу команды после операции, вышел на замену на 59-й минуте.

«Аталанта» - «Алессандрия» - 7:1

Голы «Аталанты»: 1:0 – Скальвини (13), 2:0 – Иличич (20), 3:0 – Пашалич (30), 4:1 – Иличич (44), 5:1 – Муриэль (51, с пенальти), 6:1 – Гозенс (56), 7:1 – Толои (82).

«Аталанта»: Муссо (Спортьелло, 59), Ловато (Мэле, 46), Демирал (Толой, 59), Скальвини (Паломино, 59), Гизланди (Пессина, 46), Дель Прато (Гозенс, 46), Пашалич (Малиновский, 59), Пеццелла (Джимсити, 46), Миранчук (Муриэль, 46), Иличич (Фройлер, 59), Пикколи (Сапата, 46).