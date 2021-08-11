Малиновский сыграл за Аталанту в спарринге

Команда Гасперини разгромила «Алессандрию»

  • 11.08.2021 21:05
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  • 1 комментарий
Малиновский сыграл за Аталанту в спарринге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня «Аталанта» в контрольном матче со счетом 7:1 разгромила клуб Серии В «Алессандрия». Руслан Малиновский, который только в понедельник вернулся в общую группу команды после операции, вышел на замену на 59-й минуте.

«Аталанта» - «Алессандрия» - 7:1
Голы «Аталанты»: 1:0 – Скальвини (13), 2:0 – Иличич (20), 3:0 – Пашалич (30), 4:1 – Иличич (44), 5:1 – Муриэль (51, с пенальти), 6:1 – Гозенс (56), 7:1 – Толои (82).

«Аталанта»: Муссо (Спортьелло, 59), Ловато (Мэле, 46), Демирал (Толой, 59), Скальвини (Паломино, 59), Гизланди (Пессина, 46), Дель Прато (Гозенс, 46), Пашалич (Малиновский, 59), Пеццелла (Джимсити, 46), Миранчук (Муриэль, 46), Иличич (Фройлер, 59), Пикколи (Сапата, 46).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 11.08.2021 21:05
    0
    "Шахтер" видишь как надо "Александрии" обыгрывать )))
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