Малиновский после операции вернулся в общую группу Аталанты

Руслан восстановился после операции

  • 10.08.2021 08:34
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Малиновский после операции вернулся в общую группу Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в общую группу «Аталанты».
 
В понедельник украинец провел полноценное занятие с командой. Также в строй вернулся и Ханс Хатебур.
 
Отметим, что в начале июля Малиновский успешно перенес операцию на грыже живота. Сроки восстановления оценивались в полтора месяца, но Руслану удалось вернуться даже немного раньше.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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