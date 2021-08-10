Малиновский после операции вернулся в общую группу Аталанты

Украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в общую группу «Аталанты».
В понедельник украинец провел полноценное занятие с командой. Также в строй вернулся и Ханс Хатебур.
Отметим, что в начале июля Малиновский успешно перенес операцию на грыже живота. Сроки восстановления оценивались в полтора месяца, но Руслану удалось вернуться даже немного раньше.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Аталанта Бергамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.