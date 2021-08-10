Малиновский после операции вернулся в общую группу Аталанты

Украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в общую группу «Аталанты».



В понедельник украинец провел полноценное занятие с командой. Также в строй вернулся и Ханс Хатебур.



Отметим, что в начале июля Малиновский успешно перенес операцию на грыже живота. Сроки восстановления оценивались в полтора месяца, но Руслану удалось вернуться даже немного раньше.