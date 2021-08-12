В пятницу, 13 августа, пройдет матч четвертого тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 19:30.
«Шахтер» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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