В пятницу, 13 августа, пройдет матч четвертого тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 19:30.

«Шахтер» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.