Фаны из Украины не смогут посетить матч национальной сборной в Казахстане

Из-за новой вспышки ковида принято решение отменить квоту 5% билетов для фанатов гостевых команд

  • 12.08.2021 16:53
  • 905 просмотров
  • 1 комментарий
Фаны из Украины не смогут посетить матч национальной сборной в Казахстане
© УАФ

1 сентября 2021 сборная Украины проведет выездной поединок квалификационного турнира чемпионата мира-2022 в группе D против национальной команды Казахстана.
 
Матч состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17.00 по киевскому времени.
 
По информации Украинской ассоциации футбола, болельщики из Украины не смогут поддержать нашу сборную в этом поединке. По согласованию с УЕФА принято решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского «окна». Такое решение обусловлено недавними вспышками COVID-19 в Европе и большим количеством матчей, которые будут сыграны в течение этого времени.

В домашнем матче Украины не сумела одержать победу.

Турнирная таблица

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 17:57
    0
    а у нас муму уже и в АТБ шарят без масок (
    хотя карантин продлили до 1 октября!
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