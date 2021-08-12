Фаны из Украины не смогут посетить матч национальной сборной в Казахстане

1 сентября 2021 сборная Украины проведет выездной поединок квалификационного турнира чемпионата мира-2022 в группе D против национальной команды Казахстана.



Матч состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17.00 по киевскому времени.



По информации Украинской ассоциации футбола, болельщики из Украины не смогут поддержать нашу сборную в этом поединке. По согласованию с УЕФА принято решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского «окна». Такое решение обусловлено недавними вспышками COVID-19 в Европе и большим количеством матчей, которые будут сыграны в течение этого времени.

В домашнем матче Украины не сумела одержать победу.

Турнирная таблица