Сергей РЕБРОВ: «У моих игроков есть желание побеждать»

47-летний украинский главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о подготовке команды к новому сезону. «Аль-Айн» под руководством Реброва проводит учебно-тренировочный сбор в Испании.

«Я очень доволен работой всех в тренировочном лагере. Мы проделали замечательную работу. Конечно, есть мелкие детали, который нужно подкорректировать, но в целом дела идут хорошо.

Новички? Клуб ищет качественных игроков. «Аль-Айн» привлекает их большим потенциалом, я уверен, что они смогут быстро подстроиться под требования тренерского штаба.

У моих игроков есть желание побеждать. Уверен, что они будут демонстрировать высокий боевой дух», — рассказал Ребров.

Ранее Ребров заявил, что был бы рад возглавить сборную Украины, но будет выполнять контракт с «Аль-Айном».