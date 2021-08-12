Мирон МАРКЕВИЧ: «У меня не было предложений возглавить сборную. Вообще»

С украинским специалистом до сих пор никто официально не связывался

  • 12.08.2021 15:22
  • 1838 просмотров
  • 9 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «У меня не было предложений возглавить сборную. Вообще»
© Getty Images/Global Images Ukraine

70-летний украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что УАФ может вернуться к варианту с его назначением на пост наставника сборной Украины.

«Я впервые это слышу. У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было.

Зачем мне комментировать разговоры? Я не в таком возрасте, чтобы комментировать догадки. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. Со мной никто не связывался.

Решение по главному тренеру сборной Украины надо было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой», — считает Маркевич.

Ранее Маркевич покинул пост главы Комитета национальных сборных УАФ.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.08.2021 16:30
    0
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    stopor2016
      stopor2016, 12.08.2021 16:30
    0
    Аж сльозу з мене видавив. Бідненький ...
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    yurchik553
    online
      yurchik553, 12.08.2021 16:24
    0
    Такому ти треба пердун старий, йди внуків няньчити, збірну йому подавай, в Маріуполь сину помогай бо без тебе не справляється
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    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 12.08.2021 16:12
    +1
    Могу предложить одного знающего человека. Фанат нашей сборной,знает всю статистику, лично был знаком с В.Лобановским (помогал ему носить конспекты на тренировки), дружит с Блохным и Заваровым,на короткой ноге с обеими Суркисами, одалживал деньги у Ахметова, лично знает всех сотрудников Дома футбола с момента его сдачи в эксплуатацию, душа любой компании, зовут его Николай,работает сантехником в этом-же Доме футбола. Патриот Украины,за наших футболистов пасть любому порвет, свой в доску. Если надо будет - сам готов выйти на поле и переломать ноги всем,кто по недоразумению окажется возле нашей штрафной площади. Надо брать, такой не подведет. Да,кстати, денег брать за работу не будет,чистый филантроп....
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    оксана микуленок
      оксана микуленок, 12.08.2021 16:11
    0
    та треба щоб зробили!павелко ,що чекаєш?.у..бан
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    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 12.08.2021 16:10
    +1
    Да хватит напоминать о себе. С третьего места на ЧМ выйти нельзя.
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.08.2021 15:58
    0
    Kevko, 12.08.2021 15:46
    Глубоко обиженный. Но, видимо, никто в УАФ не хочет уже иметь с ним никаких дел.
    100% ))) Почему все резко забыли "плоды" работы по профилю? Результатом работы является так же РОТАНЬ.
    Такое впечатление что Жажа ещё вчера забил Бешикташу и на зимнюю паузу Металлист ушёл на первом месте... Маркевич сейчас - не тренер с амбициямиБ это кабинетный чиновник на ЗП. Взять того же Луческу сколько он провёл без фактической работы после Шахтёра? Там я бы поверил в сохранение квалификации и навыков, а так - извините...
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    Kevko
    online
      Kevko, 12.08.2021 15:46
    -3
    Глубоко обиженный. Но, видимо, никто в УАФ не хочет уже иметь с ним никаких дел.
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    avtv5555
      avtv5555, 12.08.2021 15:40
    +5
    Сидит куча дятлов в федерации и жуют сопли.
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