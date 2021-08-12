Мирон МАРКЕВИЧ: «У меня не было предложений возглавить сборную. Вообще»

70-летний украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что УАФ может вернуться к варианту с его назначением на пост наставника сборной Украины.

«Я впервые это слышу. У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было.

Зачем мне комментировать разговоры? Я не в таком возрасте, чтобы комментировать догадки. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. Со мной никто не связывался.

Решение по главному тренеру сборной Украины надо было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой», — считает Маркевич.

Ранее Маркевич покинул пост главы Комитета национальных сборных УАФ.