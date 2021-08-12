Попытка номер два. УАФ снова предложит Маркевичу возглавить сборную Украины

В Украинской ассоциации футбола не исключают вариант, при котором национальную сборную может возглавить 70-летний Мирон Маркевич.
Ранее сообщалось, что переговоры специалиста с руководством УАФ не увенчались успехом из-за разногласий в сроках возможного соглашения. При этом сам Маркевич покинул пост главы Комитета национальных сборных.
В связи с возникшими трудностями с разрывом соглашения Сергея Реброва с «Аль-Айном», в УАФ могут вернуться к вопросу с назначением на должность тренера сборной Мирона Маркевича. По предварительным данным, специалисту готовы предложить новый вариант сотрудничества.
Маркевич не работал главным тренером с 2016 года, когда покинул «Днепр», который выводил в финал Лиги Европы.
Специалист руководил сборной Украины в 2010 году, совмещая это с работой в харьковском «Металлисте». При Маркевиче сборная Украины провела четыре матча, где одержала три победы и один раз сыграла вничью.
Ранее пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который возглавлял украинскую национальную команду с 2016 года.
Источник — Sportarena
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Блохин, Протасов, Сабо, Маркевич, .............
Кополовец свободен, Санжар.
Евтушенко.
Забарвный и Миколенко распиаренные бездари, гнать их
serge_kr, 07.10.2020 23:55-1
Без пары защитников Шахты в сборной проходной двор
serge_kr, 07.10.2020 23:330
Бущан как мешок только упал
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вот зайти на любую ветку сборной, и там куча вот таких комментариев от тебя, вообще не делящих сборную на клубы
---
вообщем потерялась отсюда доходяга ты немытая
Забарвный и Миколенко распиаренные бездари, гнать их
serge_kr, 07.10.2020 23:55-1
Без пары защитников Шахты в сборной проходной двор
serge_kr, 07.10.2020 23:330
Бущан как мешок только упал
---------------------
вот зайти на любую ветку сборной, и там куча вот таких комментариев от тебя, вообще не делящих сборную на клубы
---
вообщем потерялась отсюда доходяга ты немытая
Керівник підприємства вирішив знизити заробітню платню технічному директору.Технічний директор не погодився та звільнився.Підприємство,між інщим за місяць має прибути частина нового обладненя,лишилося без технічного директора.
Керівник вирішив переманити технічного директора з іншого підприємства, але не вдалося.
В зв*зку з цим він вирішив найняти іншого фахівця який теж працював на підприємстві,але звільнився після того, як пішов перший,а іншому запропонували,але той не зміг перейти.
Питання :
На скільки відсотків має знизитися заробітня платня керівника ?
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