Попытка номер два. УАФ снова предложит Маркевичу возглавить сборную Украины

В Украинской ассоциации футбола не исключают вариант, при котором национальную сборную может возглавить 70-летний Мирон Маркевич.

Ранее сообщалось, что переговоры специалиста с руководством УАФ не увенчались успехом из-за разногласий в сроках возможного соглашения. При этом сам Маркевич покинул пост главы Комитета национальных сборных.

В связи с возникшими трудностями с разрывом соглашения Сергея Реброва с «Аль-Айном», в УАФ могут вернуться к вопросу с назначением на должность тренера сборной Мирона Маркевича. По предварительным данным, специалисту готовы предложить новый вариант сотрудничества.

Маркевич не работал главным тренером с 2016 года, когда покинул «Днепр», который выводил в финал Лиги Европы.

Специалист руководил сборной Украины в 2010 году, совмещая это с работой в харьковском «Металлисте». При Маркевиче сборная Украины провела четыре матча, где одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Ранее пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который возглавлял украинскую национальную команду с 2016 года.