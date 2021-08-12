Попытка номер два. УАФ снова предложит Маркевичу возглавить сборную Украины

Ассоциация продолжит переговоры с украинским специалистом

  • 12.08.2021 13:22
  • 4654 просмотра
  • 44 комментария
Попытка номер два. УАФ снова предложит Маркевичу возглавить сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Украинской ассоциации футбола не исключают вариант, при котором национальную сборную может возглавить 70-летний Мирон Маркевич.

Ранее сообщалось, что переговоры специалиста с руководством УАФ не увенчались успехом из-за разногласий в сроках возможного соглашения. При этом сам Маркевич покинул пост главы Комитета национальных сборных.

В связи с возникшими трудностями с разрывом соглашения Сергея Реброва с «Аль-Айном», в УАФ могут вернуться к вопросу с назначением на должность тренера сборной Мирона Маркевича. По предварительным данным, специалисту готовы предложить новый вариант сотрудничества.

Маркевич не работал главным тренером с 2016 года, когда покинул «Днепр», который выводил в финал Лиги Европы.

Специалист руководил сборной Украины в 2010 году, совмещая это с работой в харьковском «Металлисте». При Маркевиче сборная Украины провела четыре матча, где одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Ранее пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который возглавлял украинскую национальную команду с 2016 года.

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Источник — Sportarena

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 14:56
    -1
    serge_kr, 12.08.2021 14:40
    Молодец бот отрабатываешь чекушку
    Это тебе бурбас вечером скажет , когда вам жменю проса в подвал кинет , в виде ужина
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 12.08.2021 14:55
    0
    Если бы Маркевича интересовали только деньги он остался бы работать в федерации. Ну как Блохин или Михайличенко например. А насчет того что не работал 5 лет, если у человека есть талант к тренерской деятельности, то он их не утратит. А если бездарность , то хоть 100 лет тренируй команду, успехов не будет, это я про миху.
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    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 14:51
    0
    Nordenus, 12.08.2021 14:37
    Да пригласите вы уже иностранного тренера!!!
    Тухеля)))
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    Face Control
      Face Control, 12.08.2021 14:50
    +1
    serge_kr, 12.08.2021 14:15
    Я в первую очередь думаю о сборной , а такие черви как ты разделяют на клубы, вам даже наплевать на результаты лишь бы лизать сраку Суркису
    Забей на неё, она обычный бот.
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 14:50
    0
    необходимо создать ставку верховного командования, как при военном положении, ведь отступать некуда!
    Блохин, Протасов, Сабо, Маркевич, .............
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.08.2021 14:46
    0
    GloryUkraine, 12.08.2021 14:45
    А якщо Ярославський покличе його в Металіст, то як тоді? Чи я чогось не знаю?
    Ушьется тут же
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 12.08.2021 14:45
    0
    А якщо Ярославський покличе його в Металіст, то як тоді? Чи я чогось не знаю?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.08.2021 14:44
    0
    Может Федык из руха?
    Кополовец свободен, Санжар.
    Евтушенко.
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 12.08.2021 14:43
    0
    Шапито продолжается
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.08.2021 14:40
    0
    __Funny_Cat__, 12.08.2021 14:37
    serge_kr, 28.03.2021 23:350
    Забарвный и Миколенко распиаренные бездари, гнать их
    serge_kr, 07.10.2020 23:55-1
    Без пары защитников Шахты в сборной проходной двор
    serge_kr, 07.10.2020 23:330
    Бущан как мешок только упал
    ---------------------
    вот зайти на любую ветку сборной, и там куча вот таких комментариев от тебя, вообще не делящих сборную на клубы
    ---
    вообщем потерялась отсюда доходяга ты немытая
    Молодец бот отрабатываешь чекушку
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 12.08.2021 14:37
    0
    Да пригласите вы уже иностранного тренера!!!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 14:37
    -3
    serge_kr, 12.08.2021 14:15
    Я в первую очередь думаю о сборной , а такие черви как ты разделяют на клубы, вам даже наплевать на результаты лишь бы лизать сраку Суркису
    serge_kr, 28.03.2021 23:350
    Забарвный и Миколенко распиаренные бездари, гнать их
    serge_kr, 07.10.2020 23:55-1
    Без пары защитников Шахты в сборной проходной двор
    serge_kr, 07.10.2020 23:330
    Бущан как мешок только упал
    ---------------------
    вот зайти на любую ветку сборной, и там куча вот таких комментариев от тебя, вообще не делящих сборную на клубы
    ---
    вообщем потерялась отсюда доходяга ты немытая
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 12.08.2021 14:35
    -2
    Если Маркевича назначат главным, то он будет лишь обозначать свое присутствие на посту тренера...Последние годы он только строил недовольные гримасы и критиковал направо и налево всех и вся...Футбольный тренер должен быть постоянно в тонусе,в курсе всех событий,веяний,раскладов и т.п...Что может дать сборной пристарелый Маркевич? Ничего..Это дорога вникуда...
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 12.08.2021 14:31
    0
    Як каже Стерненко - це просто жах... У "керівництва" УАФ немає підходящої кандидатури головного тренера збірної. Або об'явили аукціон - хто більше заплатить за хлібну посаду, і це дуже схоже на правду. А Маркевич - молодець! Сто відсотково,що він розведе УАФ на дуже великі гроші,він має дуже великий хист до цього, Коломойський якось назвав його "удавом" по відношенню до грошей по контракту.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.08.2021 14:20
    +1
    DK1961, 12.08.2021 14:19
    Ни о какой сборной ты на самом деле не думаешь, а по твоей же терминологии лижешь. .. у лохметки
    Бот, тебе разрешали вылезти? А ну в норку обратно
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 12.08.2021 14:19
    -2
    serge_kr, 12.08.2021 14:15
    Я в первую очередь думаю о сборной , а такие черви как ты разделяют на клубы, вам даже наплевать на результаты лишь бы лизать сраку Суркису
    Ни о какой сборной ты на самом деле не думаешь, а по твоей же терминологии лижешь. .. у лохметки
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.08.2021 14:18
    -3
    Ждун таки дочекався... Але, як бачимо, ждун не хоче працювати до завершення відбору на ЧС, а хоче більшого. Так ти підпиши на скільки дають, докажи, а якщо буде результат, то ніхто тебе не буде звільняти. А то пасажир у простої знаходиться більш як 5 років хоче диктувати свої умови. Іди в Рух, або чекай поки провалиться Кучер в Металісті, а те що ждун може ждати, ми уже знаємо.
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.08.2021 14:15
    +2
    __Funny_Cat__, 12.08.2021 13:58
    Слабоумный serg_kr просто думает что Петраков связан с ДК, потому и кто угодно !!!
    Я в первую очередь думаю о сборной , а такие черви как ты разделяют на клубы, вам даже наплевать на результаты лишь бы лизать сраку Суркису
    Ссылка
    Константин Писной
    online
      Константин Писной, 12.08.2021 14:15
    0
    Задача.
    Керівник підприємства вирішив знизити заробітню платню технічному директору.Технічний директор не погодився та звільнився.Підприємство,між інщим за місяць має прибути частина нового обладненя,лишилося без технічного директора.
    Керівник вирішив переманити технічного директора з іншого підприємства, але не вдалося.
    В зв*зку з цим він вирішив найняти іншого фахівця який теж працював на підприємстві,але звільнився після того, як пішов перший,а іншому запропонували,але той не зміг перейти.
    Питання :
    На скільки відсотків має знизитися заробітня платня керівника ?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 12.08.2021 14:15
    0
    Даже тут умудрились всё через одно место сделать. Надо так уметь ещё. Зато зарплатами сами свой "труд" как высоко оценивают.
    Ссылка
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