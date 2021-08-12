Почему переход Месси в ПСЖ – это хорошо

Единственный сейчас клуб, где Лео может реализовать все свои амбиции

  • 12.08.2021 11:52
  • 2652 просмотра
  • 4 комментария
Почему переход Месси в ПСЖ – это хорошо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Еще пару недель назад представить Лионеля Месси в любой другой клубной футболке, окромя сине-гранатовых цветов, было почти невозможно. Но никогда не говори никогда – лучший футболист и один из лучших клубов мира так и не нашли возможностей продолжить сотрудничество. И Месси поменял место работы. Отныне звездный аргентинец будет выступать за «ПСЖ». Наверное, истинным болельщикам «Барсы» будет невообразимо сложно видеть своего бывшего кумира в чужой команде. И эти болельщики вряд ли простят Лео его уход. Однако, если рассуждать не эмоциями, а фактами и реальностью, «Сен-Жермен» - уникальное место для экс-лидера «Барселоны», который на финише карьеры хочет добиться весомых трофеев. В своей уже бывшей команде взять новую высоту вряд ли бы получилось. 

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Идеальное место

Начнем с простого. «Барселона» для Месси – родной дом, и он туда обязательно вернется. Но уже в ином качестве. Остаться сейчас в «Барсе» он априори не мог – из-за жестких финансовых правил Ла Лиги. Но играть на высочайшем уровне он хочет и может. Стало быть, завязывать с футболом пока преждевременно. Мог ли он продолжить играть в чемпионате Испании? Например, в «Атлетико», где играет его близкий друг Суарес, а тренирует просто друг Симеоне? Вряд ли. У «матрасников» не те амбиции, не та модель игры, не те зарплаты. Да и из уважения к «блаугране» Лео просто не мог остаться в одном чемпионате со своей родной, но уже бывшей командой. «Реал» отпадает по той же, последней причине.

В Германии теоретически зарплату Месси могла потянуть лишь «Бавария». Но у «Баварии» иные приоритеты, иная философия: туда Месси вряд ли вписывается. Да и Месси «Бавария» не нужна, в общем-то.

В серии А Лионель был бы интересен многим клубам. Но, наверное, не сейчас. «Интер» вовсю разгружает платежную ведомость, «Милан» сейчас слишком «сырой», ориентирован на молодежь, да и Златан там есть. «Наполи» - было бы как минимум интересно пойти по пути Марадоны. Но нынешний клуб из Неаполя – не чета Месси. Остается «Юве». Круто, очень круто было бы видеть в одной команде сразу двух величайших игроков современности. Но лишь в теории: там едва на аппетиты одного хватает, а вынести двоих туринский Боливар точно не сможет.

АПЛ – вариант интересный, но как-то так получилось, что и оба клуба из Манчестера, и «Челси» провернули серьезнейшие сделки – покупка Месси могла просто не «вписаться» в режим финансового фейр-плей. Остается «Ливерпуль», но у мерсисайдцев сейчас бюджет поскромнее. Да и, будем откровенны, Месси уже вряд ли смог бы зажечь в чемпионате Англии по-настоящему, на разрыв. Туда надо было идти раньше, в соку.

Вот и получается, что фактически единственным, оптимальным местом, где Месси не только ждут, но и смогут удовлетворить его амбиции, был и есть «ПСЖ». Круг замкнулся.

Амбиции

Парижский клуб давно хотел Месси. И давно обхаживал аргентинца. Помнится, несколько лет назад, еще до пандемии, боссы «ПСЖ» были готовы «вбухать» в звездного аргентинца полмиллиарда евро. Тогда не срослось. Однако шейхи не оставили эту идею. И в последнее время она перестала казаться несбыточной, сумасшедшей. И по факту он им достался бесплатно.

Getty Images/Global Images Ukraine

В эти самые последние годы «Барса» и «ПСЖ» словно поменялись ролями. Каталонский гранд имел в своем активе лучшего игрока современности, но на этом активы «блаугранас» заканчивались. Ни в финансовом, ни в кадровом отношении нынешняя «Барселона» не может тягаться с нынешним «ПСЖ». Собственно, Лео и раньше угрожал покинуть столицу Каталонии, так как уровень его личных амбиций был явно выше возможностей и команды, и клуба. После памятного полуфинала ЛЧ, проигранного «Ливерпулю», «Барселона» на евроарене (да и в чемпионате Испании тоже) неумолимо регрессировала. А вот «ПСЖ» на этой самой евроарене сделал значительный шаг вперед. В прошлом сезоне – полуфинал чемпионской Лиги, в позапрошлом – и вовсе финал. Боссы французского гранда спят и видят себя победителями ЛЧ, и под эту мечту проводят соответственную трансферную политику. Хакими, Вейналдум, Доннарумма, Рамос, Данилу – вот игроки, пришедшие на «Парк де Пренс» нынешним летом. Не хочу никого обидеть, но усиление парижан намного качественнее, нежели усиление «Барсы». К тому же, показательно, что практически все летние новички «Сен-Жермен», кроме Хакими, пришли в клуб в статусе свободных агентов. Вейналдума и Доннарумму очень хотела подписать и «Барселона». Но они выбрали Париж. Не только из-за лучших финансовых условий. Но и из-за сугубо спортивных амбиций, потому что спортивный проект «ПСЖ» сейчас попросту лучше, чем проект «Барселона». А теперь у Парижа есть и Месси. Круг тоже замкнулся.

Атмосфера

Многих, если не всех своих новых одноклубников Месси знает лично, что значительно упростит его акклиматизацию на новом месте. Неймар – вообще человек из ближайшего окружения. Именно Нея не хватало Лео в Барселоне. И наоборот: больше всего в Париже бразильцу не хватало своего старшего аргентинского товарища. Теперь они вместе. И этот дуэт как минимум в первый общий сезон после «воссоединения» наверняка выстрелит. Ди Мария – давний партнер по сборной Аргентины. С бывшими соперниками по «Реалу» - Навасом и Рамосом – нет языкового барьера. Да и приятельские отношения давно сложились. Как и с Паредесом, Маркиньосом и Верратти, который в свое время очень рвался в «Барсу» именно к Месси.


Instagram

Одним словом, атмосфера в раздевалке «ПСЖ» не нарушится с приходом Месси (как нарушилась в «Юве» с приходом Кри Ро), потому что там много его друзей. Его там попросту ждут. Даже Мбаппе, которого теперь точно не отпустят в «Реал». А зачем, если можно построить свой вариант галактического клуба именно в столице Франции.

Ну и завершает «картину маслом» персона главного тренера. Мало того, что Почеттино – аргентинец, так он еще, как и Месси, начинал в том же «Ньюэллс Олд Бойз». У них давно тесные отношения, выходящие за рамки сугубо профессиональных. Лучший на данный момент аргентинский тренер и лучший на данный момент аргентинский футболист – это убойный симбиоз.

Задачи

Именно в «ПСЖ» Лео наконец-то сможет реализовать свою давнюю мечту – выиграть еще одну Лигу чемпионов. В этой связи мечты владельцев парижского клуба и их звездного новичка совпадают до миллиметра. Состав у парижан на новый сезон вырисовывается космический, и в нем обязательно будет гарантированное место для Лео. Да, так было бы и в «Барселоне», но «Барселона», увы, не может дать таких же по уровню одноклубников для Месси. К тому же, в Ла Лиге пришлось бы убиваться почти в каждом матче, распыляя силы и мотивацию. В Лиге 1 такого не может быть по определению: с нынешним составом парижане обязаны выигрывать все внутренние регалии одной левой, акцентируя внимание именно на победу в главном клубном турнире мирового футбола.  

В общем, награда нашла героя, а герой – награду. Если и есть на футбольной карте место, где Лионель Месси способен обрести новое счастье, так это «Пари Сен-Жермен». Пожелаем ему удачи на новом месте. В принципе, он на нее заслужил. Как и на новый, а может и вовсе последний, шанс.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.08.2021 13:17
    +2
    Андрій Машко, 12.08.2021 13:07
    Вчора на цьому сайті була стаття з протилежним змістом! Ви вже накінець визначтеся!!!
    То от Сливченко, а это от Василенко. Понимать надо
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.08.2021 13:16
    -1
    Шо ему в этом болоте делать опосля Испании? Шел бы уже лучше в МанСити и то интереснее бы заканчивал
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    Андрій Машко
      Андрій Машко, 12.08.2021 13:07
    -2
    Вчора на цьому сайті була стаття з протилежним змістом! Ви вже накінець визначтеся!!!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.08.2021 12:23
    0
    Игра в плохого и хорошего полицейского спорт.уа удалась. За день до этого болельщики обложили пиструнами обширный пост о том, как плох для футбола переход Месси в ПСЖ - и через день им на контрасте влили елей про то, как это хорошо. Все прочитали, сто пиццот комментов - и все довольны
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