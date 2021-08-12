Мистер Овертайм. Пау Торрес сыграл 8 матчей с дополнительным временем

В активе 5 побед и 3 поражения

  • 12.08.2021 08:34
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Мистер Овертайм. Пау Торрес сыграл 8 матчей с дополнительным временем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес сыграл в игре за Суперкубок УЕФА с «Челси» (1:1, 5:6 по пен.). Таким образом, 24-летний футболист сыграл в дополнительное время в 8-м матче на вылет подряд.

26 мая Торрес провел финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». На Евро-2020 в составе сборной Испании защитник сыграл против Хорватии (1/8 финала), Швейцарии (1/4 финала) и Италии (1/2 финала. На Олимпиаде в Токио Торрес принял участие в четвертьфинале против Кот-д’Ивуара , в полуфинале с Японией и в финале против Бразилии.

Стоит отметить, что Торрес только 4 дня назад вернулся из Японии с Олимпиады и сразу попал в стартовый состав своей команды. Испанский игрок начинает сезон без отпуска.

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Источник — Squawka

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