Мистер Овертайм. Пау Торрес сыграл 8 матчей с дополнительным временем

Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес сыграл в игре за Суперкубок УЕФА с «Челси» (1:1, 5:6 по пен.). Таким образом, 24-летний футболист сыграл в дополнительное время в 8-м матче на вылет подряд.

26 мая Торрес провел финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». На Евро-2020 в составе сборной Испании защитник сыграл против Хорватии (1/8 финала), Швейцарии (1/4 финала) и Италии (1/2 финала. На Олимпиаде в Токио Торрес принял участие в четвертьфинале против Кот-д’Ивуара , в полуфинале с Японией и в финале против Бразилии.

Стоит отметить, что Торрес только 4 дня назад вернулся из Японии с Олимпиады и сразу попал в стартовый состав своей команды. Испанский игрок начинает сезон без отпуска.