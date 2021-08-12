В четверг, 12 августа, в Казани на Казань Арене состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют российский «Рубин» и польский «Ракув». Стартовый свисток венгерского рефери Томаша Богнара прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Рубин

Очевидно, что после предельно успешного старта на внутренней арене – три победы в трех матчах – команда Леонида Слуцкого в первой игре против второй команды Польши, по итогам прошлого сезона, хотела бы увидеть куда более удобный результат перед домашней частью противостояния. В итоге, при абсолютно равной игре команды завершили польскую часть дуэли со счетом 0:0, поэтому мы можем смело считать, будто бы этой игры не было и вовсе. Хорошо это или плохо для российского коллектива в контексте предстоящей игры на своем поле – сказать сложно. Что-что, а реформа по отмене «правила выездного гола» сделала ответные матчи уж очень непредсказуемыми.

Промежуток между матчами казанцы заполнили домашней игрой против середняка стартового периода РПЛ, грозненского «Ахмата», обыграв соперников в волевом стиле (2:1), да еще и при их непосредственной «помощи» в виде автогола под занавес матча. Очевидно, что команда Слуцкого имеет определенные трудности с физической формой в плотном графике, но уже на первом шаге своей квалификационной сетки оступаться уж точно не намерены.

Ракув

Что касается коллектива Марека Папшуна, то результат домашнего матча на чужом стадионе для польской стороны можно считать и как неудачу, и как определенного рода успех. Мы говорим о противостоянии двух примерно равных команд, хотя и «Ракув» не обладает достаточно громким именем или хоть каким-то опытом выступлений на международной арене. Эта команда вернулась в «элиту» футбола своей страны лишь по итогам сезона-2018/19, а уже в этом году успела завоевать Суперкубок Польши и впервые пробует себя в еврокубках – прогресс клуба в 100-летие со дня его основания поражает.

Польская Экстракляса также уже успела приступить ко своему розыгрышу, и после трех сыгранных матчей «Ракув» идет на четвертой позиции с шестью набранными очками в активе. Последняя победа клуба из Ченстоховы пришлась минувшие выходные – в гостях была обыграна краковская «Висла» с аналогичным «Рубину» счетом. Примечательно, что в том случае также имел место волевой успех: команда Папшуна пропустила первой, получила удаление для своего футболиста, но отыгралась за 10 с небольшим минут до финального свистка. Как видим, и по этому показателю будущие соперники получаются равными.

Ориентировочные составы

«Рубин»: Дюпин – Самошников, Уремович, Бегич, В. Игнатьев – Хван, Евтич, Кварацхелия – Абильгор, И. Игнатьев, Хакшабанович.

«Ракув»: Ковачевич – Арсенич, Невулис, Тудор – Кун, Папаниколау, Полетанович, Вдовяк – Иви, Цебуля – Гутковскис.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в ответной игре между равными командами мы наконец-то увидим забитые мячи, причем прийти они могут с обеих сторон. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют: Да с коэффициентом 2.02 по линии Parimatch.

12 августа, четверг