В тренерский штаб Кучука в Рухе может войти его сын

Одним из помощников нового главного тренера «Руха» Леонида Кучука может стать его сын - Алексей, с которым они вместе работали в минувшем сезоне в минском «Динамо».
Сейчас вопрос с назначением Кучука-младшего в «Рух» находится в стадии переговоров.
Пока же в тренерский штаб львовской команды кроме Леонида Кучука, входят Виталий Романюк, Юрий Шевчук, Евгений Иванов, Григорий Баранец и Борис Баранец.
Ранее «Рух» одержал победу в третьем туре УПЛ над «Вересом» (2:1). Также львовяне до того уволили главного тренера Ивана Федыка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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