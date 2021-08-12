В тренерский штаб Кучука в Рухе может войти его сын

Одним из помощников нового главного тренера «Руха» Леонида Кучука может стать его сын - Алексей, с которым они вместе работали в минувшем сезоне в минском «Динамо».

Сейчас вопрос с назначением Кучука-младшего в «Рух» находится в стадии переговоров.

Пока же в тренерский штаб львовской команды кроме Леонида Кучука, входят Виталий Романюк, Юрий Шевчук, Евгений Иванов, Григорий Баранец и Борис Баранец.

Ранее «Рух» одержал победу в третьем туре УПЛ над «Вересом» (2:1). Также львовяне до того уволили главного тренера Ивана Федыка.