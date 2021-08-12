ФОТО. Обидчица Свитолиной на Олимпиаде объявила о помолвке

22-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова обручилась со своим соотечественником Штепаном Шимеком.
Пара познакомилась еще в детстве и встречается на протяжении семи лет. Шимек также играл в теннис, но только на местных соревнованиях и юниорских турнирах Tennis Europe и ITF.
Напомним, недавно Вондроушова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, проиграв в финале швейцарке Белинде Бенчич. В полуфинале Маркета победила украинку Элину Свитолину, ставшую в итоге бронзовой призеркой.
Источник — Sport.ua
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