ФОТО. Обидчица Свитолиной на Олимпиаде объявила о помолвке

Маркета Вондроушова приняла предложение руки и сердца

  • 12.08.2021 01:41
  • 236 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Обидчица Свитолиной на Олимпиаде объявила о помолвке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

22-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова обручилась со своим соотечественником Штепаном Шимеком.

Пара познакомилась еще в детстве и встречается на протяжении семи лет. Шимек также играл в теннис, но только на местных соревнованиях и юниорских турнирах Tennis Europe и ITF.

Напомним, недавно Вондроушова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, проиграв в финале швейцарке Белинде Бенчич. В полуфинале Маркета победила украинку Элину Свитолину, ставшую в итоге бронзовой призеркой.

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 02:43
    0
    Странный выбор Маркеты.
    Нонче в тренде теннисисток мутить с богатенькими неграми и выходить за них замуж.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.08.2021 01:58
    +1
    За Маркету приємно. І чомусь здається, що їй буде вдаватися і подружнє життя, і гра в теніс. Не хочеться проводити паралелі, але ж воно само напрошується.
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