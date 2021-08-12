КАРАВАЕВ: «Конфликт с Селезневым? У меня есть на что тратить свое время»

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское «Динамо» обыграло «Минай»

  • 12.08.2021 01:12
  • 669 просмотров
  • 5 комментариев
КАРАВАЕВ: «Конфликт с Селезневым? У меня есть на что тратить свое время»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское «Динамо» обыграло «Минай» со счетом 2:0. Защитник киевлян Александр Караваев после игры прокомментировал встречу и конфликт с форвардом команды соперников Евгением Селезневым:

«Конфликт с Селезневым? Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, сейчас еду домой, проведу время с семьей, у меня есть на что тратить свое время. Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол, кто-то чем-то недоволен, что-то высказывает. У кого-то какие-то личные проблемы или претензии. У меня нет претензий. Мы играем в футбол, показываем свою игру и результат. А что там происходит – происходит там.

Если бы я остался доволен всем, что происходило на футбольном поле, я бы слукавил. У меня были голевые моменты, которые я не использовал. Значит, есть над чем работать и к чему стремиться. У нас было много шансов, но хромает реализация, которая нужна, чтобы более комфортно себя чувствовать в матче.

2:0 – это достаточно скользкий счет, тем более, что второй мяч забили в самом конце тайма, и без него было бы совсем тяжело. Если бы реализовали свои моменты до перерыва и во втором тайме, то все было бы гораздо легче. Но нужно отдать должное сопернику, они играли в хороший футбол. Мы с ребятами после матча общались в раздевалке и отметили, что «Минай» показал достойный футбол».

Пошли выйдем на улицу! Селезнев устроил конфликт с Караваевым

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ToP12
    online
      ToP12, 12.08.2021 02:47
    0
    под юбку к жене лезь мусорок))
    Ссылка
    Saar
      Saar, 12.08.2021 02:37
    0
    Rzechpospolita, 12.08.2021 01:55
    Вижу ты такой же бычара как и Селезнев))) Ты случайно не брат Еухения Селезнева?😁😁😁
    Не, он -сестра 🤣🤣
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 12.08.2021 01:55
    +4
    aleks19826, 12.08.2021 01:48
    Не ты ль его за гнилой базар будешь луукавить, боец?????🤣
    Вижу ты такой же бычара как и Селезнев))) Ты случайно не брат Еухения Селезнева?😁😁😁
    Ссылка
    aleks19826
    online
      aleks19826, 12.08.2021 01:48
    -9
    Rzechpospolita, 12.08.2021 01:45
    Селезнев уже второй раз в этом сезоне дичь городит, ой чувствую скоро получит пи3ды за свою гнилую форточку от которой и так уже очень сквозит...
    Не ты ль его за гнилой базар будешь луукавить, боец?????🤣
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 12.08.2021 01:45
    +5
    Селезнев уже второй раз в этом сезоне дичь городит, ой чувствую скоро получит пи3ды за свою гнилую форточку от которой и так уже очень сквозит...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности