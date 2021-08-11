Известно, когда Исполком УАФ рассмотрит вопрос назначения тренера сборной

Новый главный тренер национальной сборной Украины по футболу будет представлен на Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа.



По информации источника, УАФ дала больше времени Сергею Реброву на переговорный процесс с руководством ФК «Аль-Айн» из ОАЭ, с которым украинский специалист связан годичным контрактом.



Сообщается, что у Сергея Реброва на 11 августа запланирована встреча с клубными боссами «Аль-Айна», а на следующий день на Исполкоме УАФ должны были озвучить фамилию нового главного тренера национальной сборной Украины. Однако в итоге только будет рассмотрен вопрос о формировании нового комитета национальных сборных.

Другой источник ранее сообщал, что завтра Исполкома УАФ утвердит в качестве тренера сборной Украины Александра Петракова.