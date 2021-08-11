Известно, когда Исполком УАФ рассмотрит вопрос назначения тренера сборной

Решение вопроса переносится на следующую неделю

  • 11.08.2021 16:59
  • 1422 просмотра
  • 3 комментария
Известно, когда Исполком УАФ рассмотрит вопрос назначения тренера сборной
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Новый главный тренер национальной сборной Украины по футболу будет представлен на Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа.
 
По информации источника, УАФ дала больше времени Сергею Реброву на переговорный процесс с руководством ФК «Аль-Айн» из ОАЭ, с которым украинский специалист связан годичным контрактом.
 
Сообщается, что у Сергея Реброва на 11 августа запланирована встреча с клубными боссами «Аль-Айна», а на следующий день на Исполкоме УАФ  должны были озвучить фамилию нового главного тренера национальной сборной Украины. Однако в итоге только будет рассмотрен вопрос о формировании нового комитета национальных сборных.

Другой источник ранее сообщал, что завтра Исполкома УАФ утвердит в качестве тренера сборной Украины Александра Петракова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex32
    online
      Alex32, 11.08.2021 17:19
    0
    Блин,до игр отбора 3 недели а они тянут "кота за хвоста"...Не получаеться с Ребровым,назначайте Петракова,хотябы и.о....
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 17:09
    +1
    ну чё запасаемся папкорнам
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.08.2021 17:01
    0
    Ребров буксует....Петраков это прикольно...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности