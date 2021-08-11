Украинские клубы выиграли только две серии пенальти из девяти

«Колос» также оказался в числе проигравших

  • 11.08.2021 14:10
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  • 1 комментарий
Украинские клубы выиграли только две серии пенальти из девяти
© ФК Колос

Для выявления победителя в поединке Лиги Конференций между «Колосом» и казахстанским «Шахтером» пришлось прибегнуть к футбольной лотерее. Счастливый билетик вытащили горняки, чей вратарь Игорь Шацкий парировал удары Анатолия Нуриева, Вячеслава Чурко и Александра Павловца.

Надо сказать, что за все годы выступления в еврокубках украинские клубы в послематчевых сериях пенальти держали всего две победы из девяти. «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов-1998/99 «перестреляло» чешскую «Спарту», а «Черноморец» в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2013/14 - албанский «Скендербеу».

Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

+/-

 

 

 

 

 

серии

 

1984/85

КЧ

1/4

Днепр

Бордо Франция (д)

3:5

-

1995/96

КУ

1/32

Черноморец

Видзев Польша (г)

5:6

-

1998/99

ЛЧ

КР

Динамо

Спарта Чехия (г)

3:1

+

1999/00

КУ

Р1

Карпаты

Хельсингборг Швеция (д)

2:4

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Шахтер

Брюгге Бельгия (г)

1:4

-

2008

КИ

Р3

Таврия

Ренн Франция (д)

9:10

-

2013/14

ЛЕ

КР4

Черноморец

Скендербеу Албания (г)

7:6

+

2016/17

ЛЧ

КР3

Шахтер

Янг Бойз Швейцария (г)

2:4

-

2021/22

ЛК

КР3

Колос

Шахтер Казахстан (г)

1:3

-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.

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Сергей Цыба, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Samostiynyk
    online
      Samostiynyk, 11.08.2021 14:30
    0
    Добридень!
    У дописі -- помилка: "Чорноморець" НЕ програв, а подужав польський "Відзев" у серії післяматчевих пенальті. Прошу виправити. Заздалегідь дякую.
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