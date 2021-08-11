5 выводов после игры Шахтер – Генк

И во втором поединке против вице-чемпионов Бельгии «Шахтер» оказался сильнее. «Горняки», как и неделю назад, снова обыграли «Генк» со счетом 2:1. Победа кажется уверенной и закономерной, но вопросы к подопечным Де Дзерби, да и самому итальянскому тренеру, остаются…

1. «Шахтер» попросту оказался выше классом

Подобные слова мы хором говорили сразу же после жеребьевки. Говорили и после первой встречи соперников. Скажем и после завершения противостояния. Собственно, в этом утверждении нет никакой тайны или острых углов. Так очень часто бывает, когда одна команда значительно превосходит другую. «Класс побил порядок» - это приблизительно наш случай. Уже после игры в Генке главный тренер вице-чемпионов Бельгии ван ден Бром отмечал силу оппонента, хотя и сказал, что тогда не «Шахтер» выиграл, а «Генк» уступил. Подобные сентенции говорить после второго поединка голландец не имеет права, ибо в этот раз «Шахтер» победил по делу. Хотя, как и практически во всех поединках под руководством Де Дзерби во главе «Шахтера», есть всяческие «но».



ФК Шахтер

2. Де Дзерби выбрал правильную тактику и не экспериментировал, но…

В отличие от игры с «Александрией», в которой тренер «горняков» экспериментировал с составом, в данном случае Де Дзерби выставил основу. В ней нашлось место лишь двум украинцам – Трубину и Матвиенко. Похоже, на евроарене к такому положению вещей нужно привыкать. Более того, может быть еще хуже, если полностью восстановится Исмаили: тогда Матвиенко окажется на лавке.

«Шахтер» с первых же минут начал играть активно, быстро, размашисто. И первым номером. Де Дзерби показал, что на «тонкий лед» удерживания счета ни он, ни его команда ступать не будут. «Шахтер» играл явно на победу, и «Шахтеру» нужно отдать должное. Благодаря давлению на соперника дончане повели в счете после образцово-показательной атаки. Гол Траоре – это то, что требует от своих подопечных новый главный тренер.

Второй тайм хозяева попытались играть на контратаках, заметно сбавив темп. Тоже правильное решение, однако играть вторым номером у «Шахтера» в этом матче получилось намного хуже, чем первым. Благодаря активности в начале второй половины встречи «Генк» создал несколько моментов у ворот Трубина, и лишь благодаря везению «горняки» устояли. Затем Антонио забил второй гол и снял все вопросы о победителе. Но сыграть на «ноль» снова не удалось – в концовке матча «горняки» почему-то бросили играть.

3. Нет Соломона – проблемы на левом фланге атаки



ФК Шахтер

«Шахтер» провел хорошую трансферную кампанию, к тому же, «оранжево-черные» и так обладали неплохой глубиной состава. Но стоило «вылететь» одному из лучших на сейчас игроков основы – Соломону – как оказалось, что равноценно заменить его некем. Де Дзерби попытался заменить израильтянина на Педриньо, но бразилец не сумел провести даже первый тайм – был заменен из-за травмы. Оценить его игру весьма сложно, хотя обязательно нужно отметить «неродную» позицию для бразильца. Его сменил Судаков, для которого позиция левого вингера – тоже не то. Почему тренер выпустил именно Георгия на левое крыло атаки, так и осталось загадкой. Молодой полузащитник чувствовал себя не весьма уверенно, схлопотал желтую карточку. Именно из-за наличия предупреждения, по словам Де Дзерби, Судаков и получил «обратную» замену. Вышел Коноплянка – и тоже не убедил. В общем, Манору – скорейшего выздоровления, потому что без него получается так себе.

4. Тете – почти Месси в дриблинге, но очень часто перетягивает одеяло на себя



ФК Шахтер

По оценкам разных серьезных статистических порталов, лучшим игроком матча стал Тете. В принципе, это неофициальное звание бразилец получил и в первой игре. Спору нет, он сыграл весьма и весьма эффектно. Дриблинг правого вингера «горняков» - это нечто. Благодаря своим финтам и скорости, Тете очень часто оставлял в дураках своих оппонентов по флангу. А то и вовсе всю оборону. Но вот «выхлопа» от этих геройств Тете пока немного. Да, в первом тайме он отметился результативной передачей на Траоре, но во второй части поединка он явно жадничал – передерживал мяч, стараясь завести его в ворота. За «красоту игры» - высший балл, но вот за игру на команду – пока что балл средний. Если Де Дзерби удастся найти нужный баланс, то Тете сможет стать игроком мирового уровня.

5. Теперь «Монако» - главный экзамен для Де Дзерби и его команды

Так уж получается, что сейчас практически любой поединок для «Шахтера» превращается в экзамен. Особенно – на евроарене. Экзамен под названием «Генк» сдали. Не на «отлично», но хорошую оценку все равно заслужили. На очереди – «Монако». Соперник более сложный, более искушенный, более мастеровитый. Вот по нему и будут мерять Де Дзерби и его команду в осеннем полусезоне. После матча с «Генком» итальянец отказался отвечать на вопрос о следующем сопернике в квалификации ЛЧ, мол, впереди у нас «Металлист-1925». Тренер по-своему прав. Но это не снимает вопроса. Пока что «Шахтер» показывает как свои сильные стороны, которые мы дружно записываем в актив нового тренера, так и слабые, которые мы так же дружно списываем на наследие старого наставника. Чего, все-таки, больше в сегодняшнем «Шахтере» - нового или старого – и даст ответ двухматчевое противостояние с «Монако».