В среду, 11 августа, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» будет играть против испанского «Вильярреала».
Стартовый свисток российского арбитра Сергея Карасева прозвучит в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок покажет видеосервис «MEGOGO».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Челси – Вильярреал. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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