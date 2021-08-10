В среду 11 августа пройдет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Динамо» и «Минай».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 19:30.

«Динамо» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Минай», за которой можно следить здесь.