В среду 11 августа пройдет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Динамо» и «Минай».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 19:30.
«Динамо» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Минай», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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