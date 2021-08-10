Известны лучший игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком третьего тура УПЛ был признан форвард «Десны» Денис Безбородько. В матче с «Ингульцом» он вышел на замену на 69-й минуте и своим дублем принес «Десне» победу 2:0, забив на 86-й и 91-й минутах.

Лучшим тренером тура был признан наставник «Александрии» Юрий Гура. Его команда в третьем туре сенсационно на выезде обыграла «Шахтер» Донецк со счетом 2:1.