Известны лучший игрок и тренер тура в УПЛ

Награды отправились в «Десну» и «Александрию»

  • 10.08.2021 16:45
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Известны лучший игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком третьего тура УПЛ был признан форвард «Десны» Денис Безбородько. В матче с «Ингульцом» он вышел на замену на 69-й минуте и своим дублем принес «Десне» победу 2:0, забив на 86-й и 91-й минутах.

Лучшим тренером тура был признан наставник «Александрии» Юрий Гура. Его команда в третьем туре сенсационно на выезде обыграла «Шахтер» Донецк со счетом 2:1.

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Источник — УПЛ

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