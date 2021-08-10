Эриксен вернется в Аякс, если не сможет играть в Италии

Сейчас Кристиан Эриксен продолжает восстанавливаться после остановки сердца, которую он пережил во время матча против Финляндии на Евро-2020.

Ранее полузащитник «Интера» заявил о том, что намерен продолжать свою карьеру. Однако не все зависит от него: если Эриксену не снимут кардиостимулятор, разрешения играть в Италии он не получит.

Если играть за «Интер» Эриксен не сможет, то 29-летний датчанин планирует вернуться в «Аякс». Контракт с «Интером» будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Эриксен является воспитанником «Аякса» и выступал за голландский клуб до 2013 года. В прошлом сезоне на счету хавбека 4 гола в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах.