Эриксен вернется в Аякс, если не сможет играть в Италии

Хавбек продолжает восстанавливаться от проблем с сердцем

  • 10.08.2021 14:48
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Эриксен вернется в Аякс, если не сможет играть в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Сейчас Кристиан Эриксен продолжает восстанавливаться после остановки сердца, которую он пережил во время матча против Финляндии на Евро-2020.

Ранее полузащитник «Интера» заявил о том, что намерен продолжать свою карьеру. Однако не все зависит от него: если Эриксену не снимут кардиостимулятор, разрешения играть в Италии он не получит.

Если играть за «Интер» Эриксен не сможет, то 29-летний датчанин планирует вернуться в «Аякс». Контракт с «Интером» будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Эриксен является воспитанником «Аякса» и выступал за голландский клуб до 2013 года. В прошлом сезоне на счету хавбека 4 гола в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник — Football-Italia

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