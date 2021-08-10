10 августа состоится ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют «Шахтер» из Караганды и «Колос» из Ковалевки (первая игра – 0:0). Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер Караганда – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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