Александр БАБИЧ: «У Колоса достойный соперник, но не сильнее»

Известный украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от предстоящих матчей «Колоса» и «Шахтера» в квалификации Лиги конференций и Лиги чемпионов соответственно:

«У «Колоса» достойный соперник, но не сильнее. Шансы равные. Независимо от того, что играют на выезде, шансы 50/50. Все будет зависеть от того, насколько «Колос» прибавит в компонентах, которые отмечал главный тренер, насколько справится с реализацией.

У донецкого «Шахтера» исполнители выше классом и креативнее в атаке, чем у «Генка». Здесь многое будет зависеть от правильной организации игры, от правильного баланса в атаке и обороне. Не думаю, что горняки будут играть с позиции силы, ведь стратегически самое главное – пройти дальше. С этим команда должна справиться.

Вылет кого-то из украинских клубов от этих соперников будет серьезным ударом для нашего чемпионата, для Украины. Уже «Ворскла» вылетела от соперника, которого обязана была проходить, КуПСа. На первое место выйдет тренерское мастерство».

Напомним, сегодня, 10 августа, «Колос» на выезде проведет ответный матч квалификации Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды, а «Шахтер» Донецк в отборе Лиги чемпионов примет «Генк».