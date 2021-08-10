Скаут Серии А: «Коваленко – один из кирпичиков стройки Специи»

Скаут Серии А Алекс Великих поделился своим мнением о перспективах Виктора Коваленко в «Специи», куда он ушел из «Аталанты» в аренду на один сезон.

«Говорить о том, что Коваленко подходит или не подходит под стиль «Специи», пока что рано, ведь команда только с лета работает под руководством нового тренера, сменился и тренерский штаб, и состав игроков пока еще полностью не определился. «Специя» - это команда, которая сама по себе некая стройка, а Коваленко в ней один из ее кирпичиков. Станет ли украинский футболист в ней краеугольным камнем, фундаментом успеха - зависит от множества факторов, и здоровье не из последнего.

Не забываем, что «Специя» находится в сложном положении из-за введенного с января 2022 года трансферного бана. Новый собственник клуба из США подал протест на это решения, но пока что спортивной дирекции приходится работать с учетом данной проблемы», - сказал Великих.