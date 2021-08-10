Наставник Генка: «У меня есть все основания верить в свою команду»

Главный тренер бельгийского «Генка» Джон ван ден Бром пообщался с журналистами в ходе традиционной предматчевой пресс-конференции накануне ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».

– Прежде всего, нужно верить, и не только мне. Вы знаете, что я всегда позитивен. Если посмотреть, как мы играем в нынешнем году, думаю, у меня есть все основания верить в свою команду. Ребята подтверждают это на поле. У нас есть большое уважение к «Шахтеру», мы знаем, что это хороший клуб с индивидуально сильными футболистами. К счастью, в выходные мы провели отличный матч и победили, а «Шахтер» свой поединок проиграл. Да, в первой встрече мы допустили некоторые ошибки, теперь же их нужно предотвратить, об этом уже много было сказано. В таких матчах все решают индивидуальные ошибки. Если у нас получится не совершить их и сыграть всей командой в свой футбол, то вне зависимости от соперника свои шансы мы получим. Несмотря на поражение в первом поединке, мы здесь с позитивными мыслями. Также изменилось правило выездного гола, потому попытаемся пройти в следующий раунд. Мы побывали на стадионе: он очень красив, поле в отличном состоянии… Я достаточно сказал о «Шахтере». Должны наслаждаться даже тем, что мы уже здесь благодаря успехам прошлого сезона. Независимо от того, какие 11 футболистов выйдут на поле, постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы пройти в следующий раунд квалификации. Это наша цель.

– Замечали особый настрой игроков на противостояние с «Шахтером»? Возможно, есть что-то необычное в их поведении?

– Не замечаю дополнительного волнения. Накануне мы занимались, и на тренировке царило чувство победы в минувшем матче, также мы восстанавливались, что немаловажно. Главное, не появилось новых травмированных. Несмотря на то что есть лишь два дня паузы между поединками, ребята в полном порядке, и каждый из 20 прибывших футболистов сможет сыграть. Они все хотят и способны играть, а для меня как тренера это самое важное.

– Было ли тяжело из-за большого подбора футболистов определиться со стартовым составом на предыдущий матч чемпионата?

– Нет. Пусть перед игроками стоит проблема попадания в стартовый состав, тогда мне будет легче определяться. Мы знаем, почему выбрали именно этот состав. Я уже много раз говорил, что доволен подбором исполнителей в своей команде. Надеюсь, после поединка вы зададите мне тот же вопрос. Здорово, что получается осуществить нашу цель – создать конкуренцию за место в старте. Отлично, когда есть широкий выбор игроков, учитывая частоту матчей.

– Какой игры ожидаете, ведь в первой встрече «Шахтер» больше владел мячом, особенно в начале матча, а уже потом ваша команда стала действовать агрессивнее?

– Соглашусь, до гола Онуачу мы немного сомневались, что вообще не свойственно ни мне, ни команде. Но затем мы показали, что, преодолев стеснение, способны играть на таком высоком уровне, ведь все клубы, выступающие на этом уровне, имеют отличные качества. Пытаемся донести футболистам данный посыл: у нас всегда есть шансы и перспективы в противостоянии с любой командой. В то же время с точки зрения оборонительной работы нужно действовать лучше и четче. Мы не должны пропускать таких простых мячей. Если все то, что я сказал, удастся осуществить, то этого должно быть достаточно, чтобы увезти хороший результат. Это и есть наша главная цель!

Поединок «Шахтер» – «Генк» состоится в Киеве на НСК Олимпийский, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1.