10 августа в Киеве состоится ответный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Генк» (первая игра – 2:1). Начало встречи – в 20:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Генк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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