Сергей ЯЩЕНКО: «Генк – коллектив уровня Шахтера»

Специалист считает, что «горняки» и в ответном матче станут играть на победу

  • 10.08.2021 09:30
  • 454 просмотра
  • 2 комментария
Сергей ЯЩЕНКО: «Генк – коллектив уровня Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против  «Генка» (первый матч 2:1).
 
— Хочется, чтобы «Шахтер» повторил тот же результат, что и в первом матче с «Генком». Но горнякам еще нужно стабилизировать игру и вернуться к футболу с хорошими контратаками и отличным владением мячом. Сейчас продолжается формирование команды, тренер прививает ей новую игровую идею, поэтому интересно увидеть и что-то новое.
 
— Что произошло с «Шахтером» в матче с «Александрией»?
— Де Дзерби выставил другой состав… Но это разные турниры. На Лигу чемпионов будет и другой настрой, и другой состав. Все дело в психологии.
 
— Правильно ли в период формирования новой команды делать ротацию состава?
— Итальянскому специалисту нужно время и матчи, чтобы досконально изучить возможности каждого футболиста «Шахтера». Новичков ведь брали не для количества, а для усиления игры. Однако Де Дзерби, думаю, понимает, что не каждый его подопечный на данный момент готов к выходу в «основе». Результат при такой перестройке, увы, приходит не сразу.
 
— Но наставник «Шахтера» после матча с «Александрией» жаловался еще и на отношение подопечных к делу…
— Понятно, что он хочет видеть другое. И все-таки, считаю, что тренер, в первую очередь, педагог, и должен уметь донести до футболистов свои идеи. Говорить может каждый — и журналисты, и болельщики, а вот специалист обязан воплотить это в дело. Работа по перестройке «Шахтера» будет долгая, и многое будет зависеть от игроков, которых приглашал сам Де Дзерби. Возможно, итальянский коуч ожидал, что все легионеры «Шахтера» имеют европейский менталитет и соответствующее отношение к футболу, но тут все не так…
 
— Кто из новичков «Шахтера» вам понравился, и кто из них может решить судьбу матча с «Генком»?
— Трудно сказать… Пока я не вижу, в чем они сильны, и в чем превосходят старожилов команды. В первом матче с «Генком» в старте вышло всего два украинца. Может быть, в ответной игре Де Дзерби станет больше доверять украинским футболистам. Чья игра мне понравилась? Тете демонстрирует хороший футбол.
 
— Рискует ли «Шахтер», в связи с перестройкой, остаться в этом сезоне без Лиги чемпионов?
— Как бы там ни было, но еврокубковый опыт у горняков есть, да и тренер работал в Серии А. Думаю, что ниже своего уровня никто в «Шахтере» не опустится.
 
— Какое впечатление у вас оставила игра «Генка»?
— Это серьезная команда, дисциплинированная, с хорошими контратаками и подбором футболистов. «Генк» — коллектив уровня «Шахтера». На этой стадии Лиги чемпионов сошлись две равные команды и «горнякам» нужно суметь взять свое.
 
— Учитывая победу в первом поединке, как «Шахтеру» лучше сыграть в Киеве?
— «Горняки» все равно станут играть на победу. Но нельзя бежать вперед, сломя голову. Ничего срочного для «Шахтера» в домашнем матче не будет, а значит, лучше все делать размеренно, с умом, без грубых ляпов. Важно будет в первые 30 минут понять, в каком состоянии в Украину приехал «Генк».

Шахтер – Генк. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 10.08.2021 10:54
    0
    Генк – коллектив уровня Шахтера...только бюджет и зарплаты в раз в 10 меньше, так нахрена тогда все это?
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    Vetal
    online
      Vetal, 10.08.2021 09:54
    0
    Успіхів!
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