Сергей ЯЩЕНКО: «Генк – коллектив уровня Шахтера»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка» (первый матч 2:1).



— Хочется, чтобы «Шахтер» повторил тот же результат, что и в первом матче с «Генком». Но горнякам еще нужно стабилизировать игру и вернуться к футболу с хорошими контратаками и отличным владением мячом. Сейчас продолжается формирование команды, тренер прививает ей новую игровую идею, поэтому интересно увидеть и что-то новое.



— Что произошло с «Шахтером» в матче с «Александрией»?

— Де Дзерби выставил другой состав… Но это разные турниры. На Лигу чемпионов будет и другой настрой, и другой состав. Все дело в психологии.



— Правильно ли в период формирования новой команды делать ротацию состава?

— Итальянскому специалисту нужно время и матчи, чтобы досконально изучить возможности каждого футболиста «Шахтера». Новичков ведь брали не для количества, а для усиления игры. Однако Де Дзерби, думаю, понимает, что не каждый его подопечный на данный момент готов к выходу в «основе». Результат при такой перестройке, увы, приходит не сразу.



— Но наставник «Шахтера» после матча с «Александрией» жаловался еще и на отношение подопечных к делу…

— Понятно, что он хочет видеть другое. И все-таки, считаю, что тренер, в первую очередь, педагог, и должен уметь донести до футболистов свои идеи. Говорить может каждый — и журналисты, и болельщики, а вот специалист обязан воплотить это в дело. Работа по перестройке «Шахтера» будет долгая, и многое будет зависеть от игроков, которых приглашал сам Де Дзерби. Возможно, итальянский коуч ожидал, что все легионеры «Шахтера» имеют европейский менталитет и соответствующее отношение к футболу, но тут все не так…



— Кто из новичков «Шахтера» вам понравился, и кто из них может решить судьбу матча с «Генком»?

— Трудно сказать… Пока я не вижу, в чем они сильны, и в чем превосходят старожилов команды. В первом матче с «Генком» в старте вышло всего два украинца. Может быть, в ответной игре Де Дзерби станет больше доверять украинским футболистам. Чья игра мне понравилась? Тете демонстрирует хороший футбол.



— Рискует ли «Шахтер», в связи с перестройкой, остаться в этом сезоне без Лиги чемпионов?

— Как бы там ни было, но еврокубковый опыт у горняков есть, да и тренер работал в Серии А. Думаю, что ниже своего уровня никто в «Шахтере» не опустится.



— Какое впечатление у вас оставила игра «Генка»?

— Это серьезная команда, дисциплинированная, с хорошими контратаками и подбором футболистов. «Генк» — коллектив уровня «Шахтера». На этой стадии Лиги чемпионов сошлись две равные команды и «горнякам» нужно суметь взять свое.



— Учитывая победу в первом поединке, как «Шахтеру» лучше сыграть в Киеве?

— «Горняки» все равно станут играть на победу. Но нельзя бежать вперед, сломя голову. Ничего срочного для «Шахтера» в домашнем матче не будет, а значит, лучше все делать размеренно, с умом, без грубых ляпов. Важно будет в первые 30 минут понять, в каком состоянии в Украину приехал «Генк».

Шахтер – Генк. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов