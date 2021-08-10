В матче 3-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист» на выезде разгромил «Прикарпатье» из Ивано-Франковска со счетом 4:1.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Фомин (Металлист).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Сондей (Прикарпатье).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металлист).
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Источник — Sport.ua
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