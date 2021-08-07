Металлист и Кривбасс выиграли на выезде и возглавили таблицу Первой лиги

7 августа состоялись 4 поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Металлист» и «Кривбасс» выиграли на выезде и возглавили турнирную таблицу (по 9 очков из 9 возможных).

Если подопечные Александра Кучера легко расправились с «Прикарпатьем» (4:1), то команда из Кривого Рога дожала «Горняк-Спорт» лишь в компенсированное время матча (2:1).

Первая лига. 3-й тур

Горняк-Спорт Горишние Плавни – Кривбасс Кривой Рог – 1:2

Голы: Кравчук, 42 – Хобленко. 74, Говедарица, 90+3.

Кремень Кременчуг – Полесье Житомир – 0:3

Голы: Шаповалов, 11, Гитченко, 43, Андрущенко, 67.

Агробизнес Волочиск – Краматорск – 2:0

Голы: Черненко, 24, Груша, 64.

Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков – 1:4

Голы: Сондей, 55 — Жо, 12, Балули, 16 (пен.), Фомин, 62, Банада, 84.

Турнирная таблица