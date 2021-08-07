Металлист и Кривбасс выиграли на выезде и возглавили таблицу Первой лиги

7 августа состоялись 4 поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Металлист» и «Кривбасс» выиграли на выезде и возглавили турнирную таблицу (по 9 очков из 9 возможных).
Если подопечные Александра Кучера легко расправились с «Прикарпатьем» (4:1), то команда из Кривого Рога дожала «Горняк-Спорт» лишь в компенсированное время матча (2:1).
Первая лига. 3-й тур
Горняк-Спорт Горишние Плавни – Кривбасс Кривой Рог – 1:2
Голы: Кравчук, 42 – Хобленко. 74, Говедарица, 90+3.
Кремень Кременчуг – Полесье Житомир – 0:3
Голы: Шаповалов, 11, Гитченко, 43, Андрущенко, 67.
Агробизнес Волочиск – Краматорск – 2:0
Голы: Черненко, 24, Груша, 64.
Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков – 1:4
Голы: Сондей, 55 — Жо, 12, Балули, 16 (пен.), Фомин, 62, Банада, 84.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
За твой альянс уже забыли все.
Красная по делу была, или смотри повтор.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.