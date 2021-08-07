3-й тур
Горняк-Спорт
1 : 2
Кривбасс
07.08.2021, FT

Металлист и Кривбасс выиграли на выезде и возглавили таблицу Первой лиги

7 августа состоялись 4 поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины

  • 07.08.2021 20:40
  • 2224 просмотра
  • 28 комментариев
Металлист и Кривбасс выиграли на выезде и возглавили таблицу Первой лиги
© ФК Металлист Харьков

7 августа состоялись 4 поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Металлист» и «Кривбасс» выиграли на выезде и возглавили турнирную таблицу (по 9 очков из 9 возможных).

Если подопечные Александра Кучера легко расправились с «Прикарпатьем» (4:1), то команда из Кривого Рога дожала «Горняк-Спорт» лишь в компенсированное время матча (2:1).

Первая лига. 3-й тур

Горняк-Спорт Горишние Плавни – Кривбасс Кривой Рог – 1:2

Голы: Кравчук, 42 – Хобленко. 74, Говедарица, 90+3.

Кремень Кременчуг  Полесье  Житомир – 0:3

Голы: Шаповалов, 11, Гитченко, 43, Андрущенко, 67.

Агробизнес Волочиск  Краматорск – 2:0

Голы: Черненко, 24, Груша, 64.

Прикарпатье Ивано-Франковск  Металлист Харьков – 1:4

Голы: Сондей, 55 — Жо, 12, Балули, 16 (пен.), Фомин, 62, Банада, 84.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lennox
    online
      lennox, 07.08.2021 22:10
    0
    Хосе Карерас, 07.08.2021 22:04
    Там нема нічого за вашою логікою окрім малого бізнесу.І починаючи з 1991р.населення виросло із 220тис.до (270місто) і 307(МТГ)тис.це дані обл.стату.Не вікіпедії звичайно бо там часто все путають.Де ще є подібний ріст в Україні??
    Бесполезно обьяснять ботам,тут с пяток на зепехи у недоолигарха сидят и постоянно будут выть как все по делу и метал чемпион.
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    rus_Metall
    online
      rus_Metall, 07.08.2021 22:10
    -1
    Хосе Карерас, 07.08.2021 22:04
    Там нема нічого за вашою логікою окрім малого бізнесу.І починаючи з 1991р.населення виросло із 220тис.до (270місто) і 307(МТГ)тис.це дані обл.стату.Не вікіпедії звичайно бо там часто все путають.Де ще є подібний ріст в Україні??
    Ув у нас в Харькове реальное население под два миллиона , сейчас вводят карточки Харьковчанина что бы понять сколько у нас лимиты приезжей, а так у нас 1,5 миллиона и че ?
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 07.08.2021 22:04
    +1
    rus_Metall, 07.08.2021 21:57
    давайте откровенно , че у них есть ? там нет даже перспектив для футбола . промышленности нет, большого бизнеса нет, там ничего нет, я повторюсь это просто бесперспективно там никогда не будет команды. Даже не важно что там сегодня играл Металлист , любая команда туда приедет ну это убогий колхоз ну как на таком стадионе можно играть ?! это позорище. а за трансляцию я вообще молчу
    Там нема нічого за вашою логікою окрім малого бізнесу.І починаючи з 1991р.населення виросло із 220тис.до (270місто) і 307(МТГ)тис.це дані обл.стату.Не вікіпедії звичайно бо там часто все путають.Де ще є подібний ріст в Україні??
    Ссылка
    lennox
    online
      lennox, 07.08.2021 22:04
    0
    Хосе Карерас, 07.08.2021 21:43
    О Боже подивись ще раз епізод.Яка там червона?Яка пенка??Мінімальна боротьба і контакт,гравець грамотно падає.Металісту ніколи б не призначили таку пенальку і червону!
    100проц
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    lennox
    online
      lennox, 07.08.2021 22:03
    0
    rus_Metall, 07.08.2021 21:38
    Металлист эту колхозную 1 лигу пройдет на одном дыхании. Сегодня я посмотрел Металлист-прикарпатье я в шоке , зачем такие убогие нищие клубы , города , стадионы допускать к профессиональным соревнованиям , я смотрю этот убогий стадион, это убогое поле и у меня вопрос зачем это нищее прикарпатье играет в 1 лиге ,для чего ?
    Ясное дело,всех гамносудеек купили,тьфу противно
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    lennox
    online
      lennox, 07.08.2021 22:02
    0
    Boss, 07.08.2021 21:00
    Ты проплаченое?
    За твой альянс уже забыли все.
    Красная по делу была, или смотри повтор.
    Двуличные харьковские гамноботы
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    rus_Metall
    online
      rus_Metall, 07.08.2021 22:00
    0
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:44
    Вы не правы.Это областной центр и они должны иметь какую-то команду.К сожалению не все имеют Ярославских.К стадиону нужно привлекать Велике будівництво.За трансляцию в Ютубе неуд.Не обеспечить интернет для трансляции это позор для города и их мэра,который что-то вякал в сторону Ярика.😡
    кстати уточните что там их мэришка вякал в сторону Ярика ? хаа что там эта дворняжка может вякать )))
    Ссылка
    lennox
    online
      lennox, 07.08.2021 22:00
    -1
    Хосе Карерас, 07.08.2021 20:58
    Чекаю коли за подібний мінімальний контакт (і ниряння опонента)Металісту призначать пенальті і дадуть червону на початку гри.Суддя як і з Альянсом зробив гру!
    100 процентов,кумарят эти недоолигархические клубы,ничего без судеек не могут.Почему букмекеры не дают пенальти в первой лие никто не задумывался?Да потому что тянут за уши ...В прошлом сезоне Верес и Черноморец,в этом все видят кого,тьфу противно.
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    rus_Metall
    online
      rus_Metall, 07.08.2021 21:57
    +1
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:46
    Вы не правы.Это областной центр и они должны иметь какую-то команду.К сожалению не все имеют Ярославских.К стадиону нужно привлекать Велике будівництво.За трансляцию в Ютубе неуд.Не обеспечить интернет для трансляции это позор для города и их мэра,который что-то вякал в сторону Ярика.😡
    давайте откровенно , че у них есть ? там нет даже перспектив для футбола . промышленности нет, большого бизнеса нет, там ничего нет, я повторюсь это просто бесперспективно там никогда не будет команды. Даже не важно что там сегодня играл Металлист , любая команда туда приедет ну это убогий колхоз ну как на таком стадионе можно играть ?! это позорище. а за трансляцию я вообще молчу
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 07.08.2021 21:53
    0
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:49
    Де подивитися епізод?Трансляція почалася із 44 хвилини.Може розкажете?А то дивлюся що це в Франківську матчі на 44 хвилині починаються..
    В ютюбі перша ліга там повтори голів після кінця першого тайму.
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    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 07.08.2021 21:50
    0
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:46
    Вы не правы.Это областной центр и они должны иметь какую-то команду.К сожалению не все имеют Ярославских.К стадиону нужно привлекать Велике будівництво.За трансляцию в Ютубе неуд.Не обеспечить интернет для трансляции это позор для города и их мэра,который что-то вякал в сторону Ярика.😡
    Ті хто відповідальний за трансляцію у ІФ це повні лушпіні.Їх треба розігнати однозначно!
    Ссылка
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
      Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:49
    0
    Хосе Карерас, 07.08.2021 21:43
    О Боже подивись ще раз епізод.Яка там червона?Яка пенка??Мінімальна боротьба і контакт,гравець грамотно падає.Металісту ніколи б не призначили таку пенальку і червону!
    Де подивитися епізод?Трансляція почалася із 44 хвилини.Може розкажете?А то дивлюся що це в Франківську матчі на 44 хвилині починаються..
    Ссылка
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
      Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:46
    0
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:44
    Вы не правы.Это областной центр и они должны иметь какую-то команду.К сожалению не все имеют Ярославских.К стадиону нужно привлекать Велике будівництво.За трансляцию в Ютубе неуд.Не обеспечить интернет для трансляции это позор для города и их мэра,который что-то вякал в сторону Ярика.😡
    Вы не правы.Это областной центр и они должны иметь какую-то команду.К сожалению не все имеют Ярославских.К стадиону нужно привлекать Велике будівництво.За трансляцию в Ютубе неуд.Не обеспечить интернет для трансляции это позор для города и их мэра,который что-то вякал в сторону Ярика.😡
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 07.08.2021 21:45
    0
    rus_Metall, 07.08.2021 21:38
    Металлист эту колхозную 1 лигу пройдет на одном дыхании. Сегодня я посмотрел Металлист-прикарпатье я в шоке , зачем такие убогие нищие клубы , города , стадионы допускать к профессиональным соревнованиям , я смотрю этот убогий стадион, это убогое поле и у меня вопрос зачем это нищее прикарпатье играет в 1 лиге ,для чего ?
    Стадіон справді жахливий.Не розумію чому у Франківську нема меншого але нормального стадіону??!
    Ссылка
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
      Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:44
    0
    rus_Metall, 07.08.2021 21:38
    Металлист эту колхозную 1 лигу пройдет на одном дыхании. Сегодня я посмотрел Металлист-прикарпатье я в шоке , зачем такие убогие нищие клубы , города , стадионы допускать к профессиональным соревнованиям , я смотрю этот убогий стадион, это убогое поле и у меня вопрос зачем это нищее прикарпатье играет в 1 лиге ,для чего ?
    Вы не правы.Это областной центр и они должны иметь какую-то команду.К сожалению не все имеют Ярославских.К стадиону нужно привлекать Велике будівництво.За трансляцию в Ютубе неуд.Не обеспечить интернет для трансляции это позор для города и их мэра,который что-то вякал в сторону Ярика.😡
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 07.08.2021 21:43
    -1
    VVO, 07.08.2021 21:27
    Ідіот тут судячи один і це ти.
    О Боже подивись ще раз епізод.Яка там червона?Яка пенка??Мінімальна боротьба і контакт,гравець грамотно падає.Металісту ніколи б не призначили таку пенальку і червону!
    Ссылка
    rus_Metall
    online
      rus_Metall, 07.08.2021 21:38
    +1
    Металлист эту колхозную 1 лигу пройдет на одном дыхании. Сегодня я посмотрел Металлист-прикарпатье я в шоке , зачем такие убогие нищие клубы , города , стадионы допускать к профессиональным соревнованиям , я смотрю этот убогий стадион, это убогое поле и у меня вопрос зачем это нищее прикарпатье играет в 1 лиге ,для чего ?
    Ссылка
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
      Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 07.08.2021 21:33
    +1
    ,,Кривбасс,, дожал?По-моему там ,,Горняк,,дожимал ,а пропустил на ровном месте из ничего...
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 07.08.2021 21:27
    +2
    Хосе Карерас, 07.08.2021 21:18
    Яке валять ти що ідіот?Він сам підставився!Тільки чекав контакту щоб впасти.
    Ідіот тут судячи один і це ти.
    Ссылка
    rus
      rus, 07.08.2021 21:20
    +4
    Хосе Карерас, 07.08.2021 21:18
    Яке валять ти що ідіот?Він сам підставився!Тільки чекав контакту щоб впасти.
    Так его он чуть не поломал.
    Ссылка
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