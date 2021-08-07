3-й тур
Прикарпатье
0 : 2
Металлист
39’

Прикарпатье – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 августа в 18:30 видеотрансляцию матча 3-го тура Первой лиги

  • 07.08.2021 18:35
  • 4581 просмотр
  • 9 комментариев
Прикарпатье – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Прикарпатье

7 августа в 18:30 проходит поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча на YouTube: «Прикарпатье» – «Металлист».

События матча
16' ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
12' ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металлист).
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Via Bor
      Via Bor, 07.08.2021 19:11
    0
    Значит все товарняки металла показывают а официальные игры пойдут лесом. Тогда будем за 1925 болеть ,их показывают хотя бы.
    Ссылка
    petryakov
    online
      petryakov, 07.08.2021 19:10
    +1
    все что-то придумывают. а посмотреть футбол негде. слов не хватает одни маты.
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 07.08.2021 19:08
    0
    FoZZy, 07.08.2021 19:06
    Чомусь у другій лізі на всіх стадіонах був інтернет і на всіх виїзних матчах клуб організовував відео трансляцію матчу, а в першій лізі не на всіх стадіонах є інтернет. Якось дивно виходить ....
    Та до чого тут інтернет на стадіоні. Зараз інтернет є у всіх в кого є мобіла. Навіть тупі тіктокери можуть зробити пряму трансляцію. Рукожопи
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 07.08.2021 19:06
    0
    Чомусь у другій лізі на всіх стадіонах був інтернет і на всіх виїзних матчах клуб організовував відео трансляцію матчу, а в першій лізі не на всіх стадіонах є інтернет. Якось дивно виходить ....
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 07.08.2021 19:05
    +2
    Один з телеграм каналів пише, що Балулі забив з пенальті й в Прикарпаття червона картка
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    FoZZy
    online
      FoZZy, 07.08.2021 19:00
    +1
    Diamond66689, 07.08.2021 18:55
    Прикарпатье - Металлист. ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА не работает
    На стадіоні немає інтернету... No internet, no party Тому по-старому читаємо текстову трансляцію ... хоч рахунок дізнаємося ...
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 07.08.2021 18:56
    +4
    футбол 1/2/3 - рукожопые спецы.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 07.08.2021 18:55
    +4
    Прикарпатье - Металлист. ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА не работает
    Ссылка
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 07.08.2021 18:51
    +7
    Трансляции нет - матч идет, зачем Футбол выкупал права, если не может даже на Ютуб организовать трансляцию. ДНО
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