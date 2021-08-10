В матче 3-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на выезде разгромило «Кремень» из Кременчуга со счетом 3:0.
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Полесье).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Полесье).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шаповал (Полесье).
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Источник — Sport.ua
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