3-й тур
Кремень
0 : 3
Полесье
07.08.2021, FT

Кремень – Полесье – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Первой лиги Украины

  • 10.08.2021 02:19
  • 26 просмотров
  • 1 комментарий
Кремень – Полесье – 0:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Полесье Житомир

В матче 3-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на выезде разгромило «Кремень» из Кременчуга со счетом 3:0.

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Полесье).
42' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Полесье).
11' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шаповал (Полесье).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    avlasov
    online
      avlasov, 10.08.2021 03:09
    0
    Комментарий свернут. Показать
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