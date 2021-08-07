Кремень – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 августа в 16:30 проходит поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча на YouTube: «Кремень» – «Полесье» Житомир.
События матча
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шаповал (Полесье).
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Источник — Sport.ua
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