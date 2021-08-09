ФОТО. Барселона выпустит специальную форму для Лиги чемпионов

«Барселона» планирует выпустить специальный комплект формы для Лиги чемпионов сезона 2021/2022.
Фотографии новой формы уже появились в сети. Она выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовый цветах. А уникальный дизайн вдохновлен различными районами города Барселона:
Ранее «Барселона» определилась с новым капитаном команды.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Footyheadlines
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пусть болельщики покупают два комплекта. На чемпионат и на ЛЧ.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.