ФОТО. Барселона выпустит специальную форму для Лиги чемпионов

Традиционные цвета, оригинальный дизайн

  • 09.08.2021 21:02
  • 975 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Барселона выпустит специальную форму для Лиги чемпионов
© Footy Headlines

«Барселона» планирует выпустить специальный комплект формы для Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

Фотографии новой формы уже появились в сети. Она выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовый цветах. А уникальный дизайн вдохновлен различными районами города Барселона:

Ранее «Барселона» определилась с новым капитаном команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footyheadlines

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    online
      Dreifus, 09.08.2021 21:20
    0
    Ну да, продажа футболок - один из серьезных источников дохода.
    Пусть болельщики покупают два комплекта. На чемпионат и на ЛЧ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности