Стал известен новый капитан Барселоны после ухода Месси

«Барселона» объявила имя нового капитана команды после ухода Лионеля Месси. Эту роль доверили полузащитнику Серхио Бускетсу.
Вице-капитаном станет Жерар Пике, дальше в иерархии капитанов – Серхи Роберто и Жорди Альба. Капитан в «Барселоне» определяется по количеству проведенных за клуб матчей.
Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2008 года.
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Источник — ФК Барселона
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