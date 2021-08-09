Стал известен новый капитан Барселоны после ухода Месси

«Барселона» объявила имя нового капитана команды после ухода Лионеля Месси. Эту роль доверили полузащитнику Серхио Бускетсу.

Вице-капитаном станет Жерар Пике, дальше в иерархии капитанов – Серхи Роберто и Жорди Альба. Капитан в «Барселоне» определяется по количеству проведенных за клуб матчей.

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2008 года.