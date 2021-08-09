Стал известен новый капитан Барселоны после ухода Месси

Теперь повязку будет носить Серхио Бускетс

  • 09.08.2021 17:29
  • 2562 просмотра
  • 1 комментарий
Стал известен новый капитан Барселоны после ухода Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» объявила имя нового капитана команды после ухода Лионеля Месси. Эту роль доверили полузащитнику Серхио Бускетсу.

Вице-капитаном станет Жерар Пике, дальше в иерархии капитанов – Серхи Роберто и Жорди Альба. Капитан в «Барселоне» определяется по количеству проведенных за клуб матчей.

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2008 года.

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Источник — ФК Барселона

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 09.08.2021 17:40
    0
    а Жерар Пике?
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