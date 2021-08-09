Ребров и УАФ ведут переговоры, Шевченко не пришел на исполком

УАФ может обратиться к другим кандидатурам

  • 09.08.2021 22:08
  • 3560 просмотров
  • 11 комментариев
Ребров и УАФ ведут переговоры, Шевченко не пришел на исполком
© uaf.ua

По информации СМИ, УАФ и Сергей Ребров продолжают работать над тем, чтобы договориться с клубом «Аль-Айн» о разрыве контракта.

Окончательная ясность в вопросе суммы компенсации за расторжение контракта украинца с нынешними работодателями должна наступить до конца среды. После этого руководство УАФ может обратиться к другой кандидатуре на пост главного тренера сборной Украины.

При этом сам Ребров в понедельник отсутствовал на исполкоме УАФ, где рассматривали его кандидатуру.

Не было на мероприятии и уже бывшего тренера сборной Андрей Шевченко, хотя президент УАФ Андрей Павелко приглашал его, чтобы заслушать отчет о работе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    online
      Andy_P, 09.08.2021 22:50
    0
    Михаил Степанов, 09.08.2021 22:43
    "Павелко приглашал его, чтобы заслушать отчет о работе". Да клал Шева на тебя с прибором))
    Похоже, они друг на друга клали и на нас всех попутно. Таков уровень, такие реалии.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 09.08.2021 22:48
    +3
    __Funny_Cat__, 09.08.2021 22:30
    Вообще павелко в очередной раз расписывается в своей полной некомпетентности :
    Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера
    Нет Павелко сказал что исполком будет в Понедельник, а тренера могут объявить в Четверг.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 09.08.2021 22:47
    +3
    __Funny_Cat__, 09.08.2021 22:30
    Вообще павелко в очередной раз расписывается в своей полной некомпетентности :
    Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера
    Нет Павелко сказал что исполком будет в Понедельник, а тренера могут объявить в Четверг.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.08.2021 22:43
    0
    "Павелко приглашал его, чтобы заслушать отчет о работе". Да клал Шева на тебя с прибором))
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 22:39
    -3
    rus, 09.08.2021 22:35
    А если ни с кем не договорится . Будем ждать.
    Чего ждать ?
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 09.08.2021 22:36
    0
    Санта Барбара...то прилетел, то не прилетел, то Ребров будет тренером , то кто то другой, в понедельник обещали объявить, уже в четверг сказали....полный хаос и дурдом и это при том что Павелко знал давно что Шева уходит...ложь и ложью погоняет....
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 09.08.2021 22:36
    0
    А Петраков что неугоден,ищут херню всякую.Бидонич,Ребро,Ротаня поставьте ещё,он знает как все просрать.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.08.2021 22:35
    +3
    __Funny_Cat__, 09.08.2021 22:30
    Вообще павелко в очередной раз расписывается в своей полной некомпетентности :
    Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера
    А если ни с кем не договорится . Будем ждать.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 22:30
    -3
    Вообще павелко в очередной раз расписывается в своей полной некомпетентности :
    Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера
    Ссылка
    nivava
      nivava, 09.08.2021 22:21
    0
    Дурдом продолжается...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 09.08.2021 22:21
    -4
    Не будет Реброва! как он может быть? когда его нет в Киеве
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