Ребров и УАФ ведут переговоры, Шевченко не пришел на исполком

По информации СМИ, УАФ и Сергей Ребров продолжают работать над тем, чтобы договориться с клубом «Аль-Айн» о разрыве контракта.
Окончательная ясность в вопросе суммы компенсации за расторжение контракта украинца с нынешними работодателями должна наступить до конца среды. После этого руководство УАФ может обратиться к другой кандидатуре на пост главного тренера сборной Украины.
При этом сам Ребров в понедельник отсутствовал на исполкоме УАФ, где рассматривали его кандидатуру.
Не было на мероприятии и уже бывшего тренера сборной Андрей Шевченко, хотя президент УАФ Андрей Павелко приглашал его, чтобы заслушать отчет о работе.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера
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Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера
Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера
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