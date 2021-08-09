Ребров и УАФ ведут переговоры, Шевченко не пришел на исполком

По информации СМИ, УАФ и Сергей Ребров продолжают работать над тем, чтобы договориться с клубом «Аль-Айн» о разрыве контракта.

Окончательная ясность в вопросе суммы компенсации за расторжение контракта украинца с нынешними работодателями должна наступить до конца среды. После этого руководство УАФ может обратиться к другой кандидатуре на пост главного тренера сборной Украины.

При этом сам Ребров в понедельник отсутствовал на исполкоме УАФ, где рассматривали его кандидатуру.

Не было на мероприятии и уже бывшего тренера сборной Андрей Шевченко, хотя президент УАФ Андрей Павелко приглашал его, чтобы заслушать отчет о работе.