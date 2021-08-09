Источник: Месси еще не договорился с ПСЖ

Журналист Telefoot Жюльен Мейнар опроверг информацию о том, что Лионель Месси уже прилетел в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта с ПСЖ. 34-летний аргентинец находится у себя дома в Барселоне.

Более того: по информации Мейнара, Месси еще не договорился по поводу контракта с ПСЖ. Переговоры парижского клуба с окружением форварда продолжаются.

При этом, осложнений в переговорах нет, и они могут успешно завершиться уже в ближайшее время.