Не 10-й. Стало известно, какой номер возьмет Месси в ПСЖ

Лионель Месси находится в шаге от перехода в ПСЖ на правах свободного агента.

Испанские СМИ уже сообщили, под каким номером аргентинец будет выступать в ПСЖ. Это будет не 10-й номер, несмотря на то, что Неймар был готов отдать его Месси.

По информации Marca, Месси будет выступать за ПСЖ под 30-м номером. Именно под этим номером Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году и играл под ним до 2006 года. После этого 34-летний аргентинец два года играл под 19-м номером.