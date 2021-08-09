Не 10-й. Стало известно, какой номер возьмет Месси в ПСЖ

Аргентинец близок к переходу в парижский клуб

  • 09.08.2021 18:05
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Не 10-й. Стало известно, какой номер возьмет Месси в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси находится в шаге от перехода в ПСЖ на правах свободного агента.

Испанские СМИ уже сообщили, под каким номером аргентинец будет выступать в ПСЖ. Это будет не 10-й номер, несмотря на то, что Неймар был готов отдать его Месси.

По информации Marca, Месси будет выступать за ПСЖ под 30-м номером. Именно под этим номером Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году и играл под ним до 2006 года. После этого 34-летний аргентинец два года играл под 19-м номером.

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Источник — Marca

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