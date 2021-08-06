Неймар готов уступить Месси 10-й номер в ПСЖ

Лидер ПСЖ Неймар будет рад переходу Лионеля Месси в парижский клуб. В случае, если 34-летний аргентинец подпишет контракт с ПСЖ, Неймар готов уступить ему свой 10-й номер.
Месси и Неймар уже выступали вместе за «Барселону» в 2013-2017 годах.
Напомним, ПСЖ активизировал переговоры с Месси вчера, после того, как стало известно, что аргентинец не подпишет новый контракт с «Барселоной».
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Источник — Get French Football News
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