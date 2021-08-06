Неймар готов уступить Месси 10-й номер в ПСЖ

Аргентинец может продолжить карьеру в Париже

  • 06.08.2021 16:26
  • 1959 просмотров
  • 6 комментариев
Неймар готов уступить Месси 10-й номер в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер ПСЖ Неймар будет рад переходу Лионеля Месси в парижский клуб. В случае, если 34-летний аргентинец подпишет контракт с ПСЖ, Неймар готов уступить ему свой 10-й номер.

Месси и Неймар уже выступали вместе за «Барселону» в 2013-2017 годах.

Напомним, ПСЖ активизировал переговоры с Месси вчера, после того, как стало известно, что аргентинец не подпишет новый контракт с «Барселоной».

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Источник — Get French Football News

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
      udman1111, 06.08.2021 17:13
    0
    А тот кто говорит за деньги то такие люди отбивают всё что в них вложено с лихвой на одних футболках и рекламе.
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    udman1111
      udman1111, 06.08.2021 17:12
    0
    Круто. И потом туда Роналду ещё. Вот где будет галактикос.
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    temamx2727
      temamx2727, 06.08.2021 16:55
    0
    И Агуэро с собой прихватит))
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    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 06.08.2021 16:39
    0
    Уже давно известно, что Месси отказался от 10 номера
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    Face Control
      Face Control, 06.08.2021 16:36
    +5
    Ну, было бы неплохо так-то.
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    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 16:28
    -5
    А себе какой возьмёт, два ноля??
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