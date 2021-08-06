Журналист: переговоры между Месси и ПСЖ продвигаются

Переговоры между ПСЖ и Лионелем Месси продвигаются. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
ПСЖ вступил в прямые переговоры с Месси вчера, сразу после того, как стало известно, что аргентинский форвард не останется в «Барселоне». В ПСЖ уверены, что им удастся договориться с Месси.
«Манчестер Сити», который считается одним из главных претендентов на Месси, пока что не предпринимал никаких шагов для его подписания.
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Источник — Twitter
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