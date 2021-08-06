Журналист: переговоры между Месси и ПСЖ продвигаются

Аргентинец все ближе к парижскому клубу

  • 06.08.2021 14:50
  • 1308 просмотров
  • 0 комментариев
Журналист: переговоры между Месси и ПСЖ продвигаются
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Переговоры между ПСЖ и Лионелем Месси продвигаются. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖ вступил в прямые переговоры с Месси вчера, сразу после того, как стало известно, что аргентинский форвард не останется в «Барселоне». В ПСЖ уверены, что им удастся договориться с Месси.

«Манчестер Сити», который считается одним из главных претендентов на Месси, пока что не предпринимал никаких шагов для его подписания.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности