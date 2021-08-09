Николай МАТВИЕНКО: «Капитанская повязка на мой статус не повлияла»

Защитник «Шахтера» - о матче против «Генка»

  • 09.08.2021 16:10
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Николай МАТВИЕНКО: «Капитанская повязка на мой статус не повлияла»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка» (10 августа):

– Николай, как капитанская повязка в первом матче с «Генком» повлияла на отношение партнеров и твой статус в команде? Может, кто-то шутил по этому поводу?
– Шутки, конечно, были – у нас в коллективе без этого никак. Но на статус не повлияло, это ведь всего лишь повязка. Тот, кто выводит команду на поле, ничего более. Каждый может взять на себя ответственность, проявить лидерские качества, подсказать или помочь кому-то.

– Традиционный вопрос о твоей позиции в обороне. Ты играешь слева на фланге или в центре. Что от тебя требует Роберто Де Дзерби, в каких компонентах просит прибавить? Говорят, сейчас защитники в «Шахтере» очень разные. Например, Марлон сильно действует позиционно, но уступает при игре один в один.
– У нас есть тактические занятия перед каждым матчем. Они всегда отличаются, и каждый, кто выйдет на конкретной позиции, должен выполнять свои задачи. Нет такого, что Матвиенко делает одно, а Додо – другое. Каждый защитник на поле должен выполнять то же, что и любой другой на этой же позиции. Никаких разграничений нет.

– Что было самым сложным для тебя в первой встрече с «Генком»: приноровиться к игре соперника или противостоять Эбере Онуачу? И что, на твой взгляд, будет самым трудным в ответном поединке?
– В первом матче я играл слева, где мне также противостоял очень хороший и быстрый нападающий Ито. Что было самым сложным? Мы отлично подготовились, знали, как будет действовать «Генк», в принципе, так и произошло. Считаю, выполнили установку. Сегодня проведем вечернее занятие, тренерский штаб расскажет нам, как будем вести ответный поединок. «Шахтер» всегда хочет демонстрировать свой футбол – контролировать мяч и наслаждаться игрой. Думаю, у нас все должно получиться. Не будем бояться играть, чтобы добыть дома хорошую победу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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