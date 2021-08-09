Во вторник, 10 августа, состоится ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» примет «Генк».
Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Румынский арбитр Иштван Ковач даст стартовый свисток в 20:30 по киевскому времени.
Шахтер – Генк. Прогноз и анонс на поединок квалификации Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Шахтер» - «Генк» покажет телеканал «Футбол 1».
Первая встреча команд, напомним, завершилась победой «Шахтера» - 2:1.
Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Генк».
Источник — Sport.ua
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