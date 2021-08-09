Свитолина 200 недель подряд находится в топ-10 рейтинга WTA

На данный момент это лучший показатель в женском туре

  • 09.08.2021 11:53
  • 819 просмотров
  • 7 комментариев
Свитолина 200 недель подряд находится в топ-10 рейтинга WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с понедельника поднялась на пятое место в мировом рейтинге, продлив свою серию нахождения в десятке лучших до 200 недель подряд.
 
Впервые украинка поднялась в первую десятку 27 февраля 2017-го, а с 22 мая того же года уже ее не покидала.
 
На данный момент – это самая продолжительная серия в женском туре. Не так давно еще более внушительные серии оборвались у Каролины Плишковой (230 недель), а на этой неделе и у Симоны Халеп (373).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 09.08.2021 12:39
    0
    Stanislav Matusevych, 09.08.2021 12:28
    Результат дійсно крутий, і його вкрай важко буде повторити українкам у найближчі роки. Але ж потрібно робити велику скидку на пів року локдауну і фріз рейтингу. Якби очки за півфінал ЮСО і фінал Підсумкового за 2019 відпали у звичний час, цифри були б іншими. Для всіх тенісисток, ясна річ, не тільки для Еліни.
    А сколько очков потеряет Элина если не отберётся на итоговый?
    Ссылка
    Persian
      Persian, 09.08.2021 12:30
    +2
    Nordenus, 09.08.2021 12:19
    Свитолина хоть до конца карьеры может топ 10 находится, но все равно никаких БШ не выиграет...
    Даже если так и будет. Она уже призер олимпиады, далеко не все кто выиграл ТБШ это удавалось. И победитель итогового WTA. Даже Надалю итоговый АTP и Джоковичу медаль олимпиады оказалась не под силу)
    Элина гордость нации
    200 недель ПОДРЯТ в топ 10. БРАВО
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    Dreifus
      Dreifus, 09.08.2021 12:29
    -2
    Результат крутой конечно, но любая украинка, выигравшая БШ превзойдет его за две недели.
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    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 09.08.2021 12:29
    0
    Так если начинать отсчёт с 22.05.2017, то это уже не 200, а где-то 220 недель получается...
    Или тут из-за карантина какая-то нестандартная арифметика вступает в силу?
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 09.08.2021 12:28
    0
    Результат дійсно крутий, і його вкрай важко буде повторити українкам у найближчі роки. Але ж потрібно робити велику скидку на пів року локдауну і фріз рейтингу. Якби очки за півфінал ЮСО і фінал Підсумкового за 2019 відпали у звичний час, цифри були б іншими. Для всіх тенісисток, ясна річ, не тільки для Еліни.
    Ссылка
    Michael Benko
      Michael Benko, 09.08.2021 12:23
    +4
    Как не крути, это определенно топ. Лучше у нас, может и не будет. Спасибо, Элина
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 09.08.2021 12:19
    -3
    Свитолина хоть до конца карьеры может топ 10 находится, но все равно никаких БШ не выиграет...
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