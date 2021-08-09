Свитолина 200 недель подряд находится в топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с понедельника поднялась на пятое место в мировом рейтинге, продлив свою серию нахождения в десятке лучших до 200 недель подряд.
Впервые украинка поднялась в первую десятку 27 февраля 2017-го, а с 22 мая того же года уже ее не покидала.
На данный момент – это самая продолжительная серия в женском туре. Не так давно еще более внушительные серии оборвались у Каролины Плишковой (230 недель), а на этой неделе и у Симоны Халеп (373).
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Источник — Sport.ua
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Элина гордость нации
200 недель ПОДРЯТ в топ 10. БРАВО
Или тут из-за карантина какая-то нестандартная арифметика вступает в силу?
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